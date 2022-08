Due mesi di smart working per tutti: l'ipotesi per l'autunno

Più smart working per tutti i dipendenti pubblici per affrontare l’emergenza del gas: in questi giorni si prende in considerazione ogni possibile contromossa e, oltre alle insegne spente e alla riduzione del riscaldamento, c'è anche questa ipotesi sul tavolo del governo e in special modo del ministro Roberto Cingolani, che lavora al suo decreto ministeriale sui risparmi. Si punta evitare il più possibile razionamenti per le aziende e per le famiglie. E' allo studio un piano di interruzioni volontarie concordate, con la possibilità di compensazioni economiche per le imprese, a partire da quelle energivore (chimica, vetro, acciaio, ceramica).

L'ipotesi di due mesi di smart working generalizzato

Una delle possibili principali novità per l'autunno riguarderebbe i lavoratori del pubblico impiego: potrebbero scattare due mesi di smart working per tutti i dipendenti in caso di emergenza massima sul fronte energetico. Scartata invece l'ipotesi dello smart working a rotazione.

Siamo nella campo delle indiscrezioni, mentre ci sono più certezze su un altro versante. Smart working per i lavoratori fragili e per i genitori di figli con meno di 14 anni fino al 31 dicembre. Lo prevede l'emendamento del ministro del Lavoro, Andrea Orlando, al decreto legge Aiuti bis. Un emendamento di fatto blindato dal momento che la copertura per i lavoratori del settore pubblico sarebbe garantita da fondi propri del ministero.

L'annuncio arriva alla vigilia del ritorno in presenza per tutti, da domani primo settembre, in assenza di accordi aziendali o individuali, e che permette alle imprese di guadagnare altri quattro mesi per trovare la formula ideale. Secono alcune nuove stime su 18 milioni di dipendenti, potrebbero lavorare in modalità agile tra i 6,5 e gli 8 milioni di italiani. Oggi sono circa 4,5 milioni, ma prima della pandemia erano appena 600mila. Sarà poi compito del nuovo governo trovare una forma di stabilità in materia, rendendo strutturale il lavoro agile per genitori e fragili. In questa legislatura il Parlamento non ha approvato alcuna riforma dello smart working. Siamo fermi alla legge del 2017, prima del Covid. Un'altra epoca.

Smart working: cosa cambia

Il Politecnico di Milano ha calcolato in uno studio ripreso oggi dalla Stampa che con il 50% di orario di lavoro in presenza in ufficio, solo per il viaggio casa-posto di lavoro, i lavoratori risparmierebbero circa duemila euro l'anno, mentre per le imprese l'ottimizzazione degli spazi avrebbe impatti economico finanziari di rilievo e in termini di sostenibilità ambientale stima minori emissioni per circa 1,8 milioni di tonnellate di CO2 ogni anno, pari all'anidride carbonica che potrebbero assorbire 51 milioni di alberi.

Per ora resta confermata l'entrata in vigore della nuova disciplina di comunicazione del lavoro agile a giovedì 1° settembre, ma le aziende potranno adeguare i sistemi informatici e trasmettere le informazioni richieste entro il 1° novembre. Infatti, in considerazione del fatto che la piena operatività della nuova procedura richiede anche l’adeguamento dei sistemi informatici dei datori di lavoro al fine di farli colloquiare con quelli del ministero, in fase di prima applicazione, i nuovi accordi di lavoro agile o la proroga di precedenti accordi che si perfezionano a partire dal 1° settembre potranno essere comunicati "entro il 1° novembre 2022" secondo una recente comunicazione del dicastero. Il ministero del Lavoro risolve prende così "due piccioni con una fava": primo, concedendo più tempo ai datori di lavoro, visto che le novità sono state introdotte in pieno agosto; secondo, a psoposito del regime transitorio, specifica che la nuova disciplina si applica ai nuovi accordi di lavoro agile o alle proroghe (o modifiche) di precedenti accordi che si perfezionano a partire dal 1° settembre. Vuol dire che accordi di lavoro agile che sono in corso e che scadono, per esempio, a fine anno non dovranno formare oggetto di una nuova comunicazione, rimanendo valida quella fatta precedentemente.

Tema assente dalla campagna elettorale

Ultima annotazione: lo smart working è un tema del tutto assente dalla campagna elettorale, pur essendo strettamente legato al caro energia, alla mobilità sostenibile, al risparmio energetico. Nessun partito ne parla diffusamente, nonostante sia un argomento di enorme rilievo per milioni di lavoratori. Stranezze di una campagna elettorale dalle tempistiche inedite e ristrette.