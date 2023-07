Social card da 382,50 euro: "C'è un problema sui beneficiari, attenzione ai controlli dell'Inps"

Possibili problemi in vista per la carta "Dedicata a te", la social card contenente 382,50 euro pensata dal governo Meloni per aiutare le famiglie in difficoltà a contrastare il caro spesa e la corsa dell'inflazione, attraverso l'acquisto di generi alimentari di prima necessità. Federcontribuenti ha segnalato presunte anomalie su alcuni beneficiari. L'associazione dei consumatori ha infatti lanciato l'allarme sulla platea di effettivi beneficiari e sull'erogazione della social card, sostenendo come sia "stata data anche ai percettori del reddito di cittadinanza", che non dovrebbero riceverla per legge, provocando problemi di ricadute fiscali. Cosa succede e quali rischi ci sono? Andiamo con ordine.

Le caratteristiche della card sono piuttosto note. La carta acquisti spesa 2023 è in distribuzione agli uffici postali, in questi giorni: i beneficiari, già individuati dai comuni grazie al lavoro dell'Inps, sono stati (o verranno e breve) avvisati direttamente dalle amministrazioni con una lettera a casa. La misura spetta ai nuclei familiari composti da almeno tre persone e con un Isee fino a un massimo di 15mila euro. Ma ci sono alcune categorie che, in base ai requisiti fissati, rimangono escluse. Le risorse sono infatti limitate (500 milioni di euro) e il governo ha dato priorità alle famiglie con almeno tre persone, tra cui un figlio piccolo. Di fatto, anche se il loro Isee non è superiore a 15mila euro, single (anche con un figlio) e coppie senza figli non riceveranno il bonus, come abbiamo spiegato qui.

Calcolatrice alla mano, le risorse stanziate basteranno per un milione e 307mila nuclei familiari con un Isee non superiore a 15mila euro. Inoltre, la social card è un bonus "una tantum" (si riceve cioè una volta soltanto) e non è cumulabile con altri contributi pubblici di sostegno al reddito. Dal contributo vengono esclusi quei nuclei familiari nei quali almeno un componente sia titolare di reddito di cittadinanza, reddito di inclusione, Naspi, cassa integrazione, indennità di mobilità e in generale "qualsivoglia differente forma di integrazione salariale, o di sostegno nel caso di disoccupazione involontaria, erogata dallo Stato". Basta dunque che in famiglia ci sia un solo percettore di una di queste prestazioni per vedersi negare la carta acquisti. Questo dice il decreto legge del governo.

"L'anomalia su alcuni beneficiari della social card: ecco chi non deve attivarla"

L'anomalia denunciata dall'associazione nell'erogazione della carta, in alcuni casi, sta proprio qui. Il punto, secondo Federcontribuenti, è che ci sarebbe stato un errore nell'erogazione della misura: "C'è un piccolo problemino da parte dell'Inps: a molti percettori del reddito di cittadinanza è stata consegnata alle Poste anche la carta acquisti. Il nostro suggerimento a questi soggetti è di non attivarla, perché poi arriverà una vera e propria mazzata dall'Agenzia delle entrate e riscossione che avrà non poche conseguenze sui bilanci familiari", denuncia l'associazione. A rendere nota questa situazione, denunciata da Federcontribuenti, ci hanno pensato gli stessi percettori del reddito di cittadinanza. "Sono segnalazioni che sono state date da alcuni nostri iscritti: ci hanno informato che alle Poste sono state consegnate le carte acquisti anche se il soggetto è percettore del reddito di cittadinanza", segnalano dall'associazione.

Come evidenzia l'associazione, "la normativa parlava chiaro: la carta acquisti andava data soltanto a chi non prendeva altri sussidi, come Naspi e Rdc". Le possibili conseguenze? Attivare la carta "Dedicata a te" per chi percepisce il reddito di cittadinanza può causare "spiacevoli conseguenze": "Questo mette a rischio non solo l'erario ma le stesse persone, perché quando l'Inps inizierà a fare i controlli, intorno a settembre-ottobre, chiederà indietro non solo quella rata ma tutto il montante del reddito di cittadinanza", argomenta Federcontribuenti.

La carta va attivata entro il 15 settembre, effettuando un primo pagamento. Sarà possibile spendere i 382,50 euro della social card tra il primo agosto e il 31 dicembre 2023. L'erogazione del reddito di cittadinanza, invece, scade per tutti entro la fine del 2023, e a partire da gennaio 2024 entreranno in vigore le nuove norme stabilite nel decreto approvato dal governo lo scorso maggio. Il consiglio dell'associazione, come detto, è di non attivare la carta acquisti se si fa parte di un nucleo familiare in cui almeno un componente sia titolare di reddito di cittadinanza, perché le due misure di sostegno sono incompatibili.

