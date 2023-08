Social card da 382,50 euro: la "data limite" per non perdere tutto l'importo

Le regole fissate dal governo sono chiare: la carta acquisti "Dedicata a te", il bonus "una tantum" per comprare beni alimentari di prima necessità e rivolto a chi ne ha più bisogno, va attivata entro venerdì 15 settembre. Oltre quella data, i beneficiari che non hanno effettuato almeno un acquisto con la card prepagata perderanno l'intero importo. In sostanza, è possibile spendere i 382,50 euro della social card tra il primo agosto e il 31 dicembre 2023, ma il primo acquisto va fatto per forza entro la metà del prossimo mese. Si tratta di una scadenza improrogabile. Chiarito questo, ecco tutte le informazioni necessarie per utilizzare la carta.

Finanziato dal governo Meloni con 500 milioni di euro per il 2023, il buono spesa si rivolge a una platea di 1,3 milioni di famiglie in difficoltà economica, prive di altri sussidi pubblici come reddito di cittadinanza, reddito di inclusione, fondo di solidarietà, cassa integrazione o Naspi. Nella graduatoria dei beneficiari, stilata da comuni e Inps, sono incluse le famiglie con un Isee aggiornato al 12 maggio 2023 inferiore ai 15mila euro annui, e attestato dalla dichiarazione sostitutiva unica (Dsu). Trattandosi di fondi limitati, la priorità è riservata ai nuclei con almeno tre componenti. Una volta ricevuto l'avviso su sms, app o via posta da parte del comune di residenza, il titolare della carta è autorizzato a ritirarla presso un qualsiasi ufficio postale, non solo di prossimità.

L'ufficio postale richiede al beneficiario, o in alternativa alla persona delegata per iscritto, la comunicazione ricevuta dal comune di residenza che contiene l'abbinamento del codice fiscale del titolare con quello della carta assegnata. Al momento del ritiro in posta, la carta è caricata dell'importo totale di 382,50 euro, utilizzabile senza possibilità di ricariche. Il saldo residuo può essere visualizzato presso gli sportelli Atm e di Poste Italiane e, in caso di furto o smarrimento, occorrerà contattare Poste al numero verde (800-210170), o consultare la pagina web dedicata (poste italiane/dedicata a te).

Entro il 15 settembre, come detto, è necessario attivare la postepay "Dedicata a te" presso uno dei supermercati, ipermercati o punti vendita che hanno aderito all'iniziativa: l'elenco completo è visibile sul sito del ministero dell'agricoltura. L'uso della carta è limitato a una categoria di beni alimentari di prima necessità. Nell'elenco pubblicato dal ministero dell'agricoltura sono ammessi tra l'altro carni, pescato fresco, latte e derivati, uova, olio, prodotti di panetteria, pasticceria e biscotteria, riso, farine, ortaggi, legumi, frutta, alimenti per bambini, lieviti, miele, zuccheri, cioccolato, acque minerali, caffè, tè.

