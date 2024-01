Dal cestello (non troppo grande) alla pancia piena: i trucchi per risparmiare sulla spesa

Il carrello della spesa degli italiani rimane pesante e l'inflazione incide ancora sui risparmi delle famiglie. A evidenziarlo è un'indagine di Altroconsumo che ha sottolineato come ogni famiglia italiana abbia speso in media 409 euro al mese per la spesa di generi alimentari nel 2023. Una media che è in netto aumento rispetto al 2022 quando ogni famiglia spendeva 382 euro, 27 euro in meno. In un anno il prezzo della spesa degli italiani è quindi lievitato del 7% e l'inflazione ha colpito soprattutto il bilancio delle famiglie meno abbienti e i nuclei composti da 5 o più persone. E l'associazione dei consumatori suggerisce degli stratagemmi per evitare sprechi e riuscire a fare una spesa più razionale.

Il primo, forse più scontato, è quello di portare sempre con sé sempre una lista della spesa, fatta dopo aver verificato quali prodotti abbiamo già in casa e quali sono vicini alla scadenza.

Il secondo è invece più originale. Altroconsumo suggerisce di andare al supermercato a stomaco pieno, preferendo la fascia oraria dopo colazione o dopo pranzo, quando le materie prime sono ancora più fresche per evitare acquisti inutili. Quando si deve comprare poco inoltre, è conveniente prendere il cestello: i carrelli sono in genere più grandi, il che può indurre a riempirli maggiormente, comprando anche più di quello che serve.

Prima di pagare infine, sarebbe opportuno fare un ultimo controllo ai prodotti comprati per verificare se tutto quello che è stato messo nel carrello serve davvero, conclude l'associazione dei consumatori.