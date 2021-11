Le spese che ci fanno risparmiare sulle tasse (e che spesso dimentichiamo)

Molti italiani spesso vanno in tilt quando si parla di dichiarazione dei redditi, tanto da affidarsi a caf o professionisti per il pagamento delle tasse. Per chi decide di fare tutto da solo, sfruttando la dichiarazione precompilata, è importante conoscere la differenza tra spese deducibili e detraibili, al fine di ridurre l’importo da versare ogni anno all’erario.

Spese deducibili e detraibili: differenza

Le spese deducibili sono quelle che possono essere sottratte dal reddito complessivo prima di calcolare il reddito imponibile, ossia quello soggetto a tassazione da parte dello Stato. Le spese detraibili, invece, sono quelle che si sottraggono, in una certa percentuale, dall’imposta lorda. Il risparmio sulle tasse può dunque essere doppio: sottraendo al reddito complessivo lordo le spese deducibili per poi alleggerire l’imposta lorda dovuta con le spese detraibili.

Elenco completo di tutte le spese deducibili e detraibili

Chiarita la differenza andiamo a vedere quali sono le spese deducibili e quelle detraibili. Rientrano tra le spese deducibili tutte quelle inserite in questo elenco:

Contributi previdenziali e assistenziali;

Contributi e premi per forme pensionistiche complementari e individuali;

Assegni periodici corrisposti all’ex coniuge;

Contributi previdenziali per gli addetti ai servizi domestici e familiari (colf, badanti, babysitter);

Adozione internazionale;

Contributi ed erogazioni a favore di istituzioni religiose;

Spese mediche e di assistenza specifica per le persone con disabilità;

Contributi versati ai fondi integrativi del Servizio Sanitario Nazionale;

Contributi alle ONG riconosciute idonee che operano con i paesi in via di sviluppo;

Tutto il comparto delle erogazioni liberali a enti/associazioni benefiche, culturali, scientifiche, ecc.

Nella lista delle spese detraibili, invece, figurano:

Spese mediche;

Spese per gli interessi passivi dei mutui;

Spese di intermediazione immobiliare;

Spese di assicurazione;

Spese di istruzione (non universitarie e universitarie);

Spese funebri;

Spese per attività sportive praticate dai ragazzi;

Spese veterinarie;

Spese di affitto;

Spese per il trasporto pubblico;

Spese di ristrutturazione (Bonus 50%) e risparmio energetico (Ecobonus 65%);

Spese ai fini del Sismabonus;

Spese ai fini del Bonus Facciate 90%;

Spese ai fini del Superbonus 110%;

Spese per l’acquisto di arredi ed elettrodomestici (Bonus mobili);

Spese per interventi di sistemazione a verde (Bonus Verde);

Tutto il comparto delle erogazioni liberali a enti/associazioni benefiche, Onlus, fondazioni culturali, scientifiche, ecc.

Spese sanitarie che danno diritto a detrazione Irpef del 19%

Scendendo nel dettaglio ci soffermiamo sulle spese sanitarie per le quali si ha diritto alla detrazione Irpef del 19%. Rientrano in questa categoria:

prestazioni rese da un medico generico (incluse quelle per visite e cure di medicina omeopatica);

acquisto di medicinali (anche omeopatici) da banco e con ricetta medica;

prestazioni specialistiche;

analisi, indagini radioscopiche, ricerche e applicazioni, terapie;

prestazioni chirurgiche;

ricoveri per degenze o collegati a interventi chirurgici;

trapianto di organi;

cure termali (escluse le spese di viaggio e soggiorno);

acquisto o affitto di dispositivi medici e attrezzature sanitarie (comprese le protesi sanitarie).

Inoltre, sono detraibili, nella stessa misura del 19%, le seguenti spese di assistenza specifica:

assistenza infermieristica e riabilitativa (per esempio, fisioterapia, kinesiterapia, laserterapia, eccetera);

prestazioni rese da personale in possesso della qualifica professionale di addetto all’assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale esclusivamente dedicato all’assistenza diretta della persona;

prestazioni rese da personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo;

prestazioni rese da personale con la qualifica di educatore professionale;

prestazioni rese da personale qualificato addetto ad attività di animazione e di terapia occupazionale.

Tutte queste spese possono essere indicate nella dichiarazione dei redditi per l’importo eccedente 129,11 euro (franchigia) e solo a condizione che i pagamenti siano stati effettuati come sistemi tracciabili, come il bonifico o le carte di pagamento, eccezion fatta per i farmaci e i dispositivi medici.