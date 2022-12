Il governo cambia idea sullo Spid: "Nessuna cancellazione, ma lo modifichiamo"

L'addio allo Spid, il Sistema pubblico di identità digitale che serve ad accedere ai servizi della pubblica amministrazione, non ci sarà. O meglio non del tutto. Solo pochi giorni fa il sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega all’Innovazione tecnologica, Alessio Butti, ha annunciato di volere "progressivamente spegnere lo Spid" ma adesso lo stesso Butti rettifica e torna indietro. Insomma un po' come accaduto per i pagamenti col Pos l'iter è stato più o meno questo: annuncio della modifica, proteste, passo indietro.

La polemica scoppia quando Butti, nel corso dell'evento per i dieci anni dalla nascita di Fratelli d’Italia a Roma, annuncia: "Dobbiamo cominciare a spegnere lo Spid e avere la carta d’identità elettronica come unica identità digitale".

In Italia oltre 33 milioni di cittadini e cittadine hanno un’identità digitale Spid, con la quale possono accedere ai servizi online di oltre 12mila pubbliche amministrazioni a vario livello, per effettuare una serie di operazioni tra cui pagamenti, iscrizioni o accedere a bonus. L'idea di metterlo in soffitta ha quindi scatenato la polemica. Proteste nate appunto perché in tanti usano Spid, perché ci sono 20 gestori di identità attivi e perché nulla è stato detto sul come gestire dati e funzioni dello Spid.

A distanza di giorni il passo indietro. "Non c'è nessuna intenzione di disperdere l'esperienza e il patrimonio innovativo del Sistema Pubblico dell'Identità Digitale (Spid), ma la volontà di migliorarlo e farlo evolvere per creare un modello italiano di identità digitale", le parole di Butti che aggiusta il tiro. Il sottosegretario chiarisce ancora: "L'identità digitale è il perno della cittadinanza digitale e deve essere gestita direttamente dallo Stato, come richiesto dalla disciplina europea. Un cambiamento necessario nel segno della modernità e della semplificazione della vita dei cittadini".

Oggi il ministro per la Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo, in un'intervista a La Stampa definisce lo Spid un "patrimonio da salvaguardare" che "non si può smontare con superficialità". Il governo, quindi, deve puntare a "migliorare i servizi".

La nuova indicazione è quella di semplificare il sistema, in particolare per gli anziani: "Lavoreremo in questa direzione - dice Zangrillo - implementando i servizi digitali, estendendo le garanzie e le opportunità per semplificare la vita dei cittadini e il loro rapporto con la pubblica amministrazione. Sono convinto che questo sia un obiettivo condiviso, non solo all'interno del governo, ma nel piu' ampio perimetro di riferimento di servizi di cittadinanza che è l'intera Europa. Superare l'attuale assetto non è un tabù, anzi, ù nostro dovere tendere a un miglioramento del sistema, ma facendo tesoro dell'esperienza acquisita da milioni di utenti e delle potenzialità dei sistemi Spid e Cie, entrambi molto diffusi ed entrambi altamente sicuri".