Spid, il riconoscimento di Poste non sarà più gratis

Il servizio di riconoscimento di persona per ottenere lo Spid di Poste italiane sarà a pagamento. Come si legge sul portale web di Poste dedicato al Sistema pubblico di identità digitale per interagire con la pubblica amministrazione, mentre prima ci si poteva recare gratuitamente in uno dei 12.700 uffici italiani delle Poste, da ora per procedere al riconoscimento di persona e ottenere le credenziali bisognerà pagare 12 euro.

Continua a essere gratuito il riconoscimento da remoto tramite l'app di Poste, via audio o video con carta di identità (Cie) o passaporto elettronici e per i clienti Bancoposta e Postepay: ad esempio, si può scegliere quella via sms su cellulare certificato associato a un prodotto Bancoposta o Postepay, tramite lettore Bancoposta e carta Postamat o attraverso un bonifico da un conto corrente intestato

Quando serve lo Spid

L’utilizzo dello Spid cresce in maniera sostenuta tra gli italiani: secondo i dati del governo, al 24 ottobre sono quasi 26 milioni le identità digitali erogate, segnando un incremento del 61,5% da inizio 2021.

Per avere lo Spid bisogna rivolgersi ai "gestori di identità digitale (Identity Provider)", aziende private accreditate da AgID (l'Agenzia del governo per l'Italia digitale) che forniscono le identità digitali e gestiscono l’autenticazione degli utenti. Le aziende certificate sono elencate sul portale del governo dedicato allo Spid. Il gestore, dopo aver verificato i dati, emette l’identità digitale, rilasciando le credenziali.

Lo Spid è gratuito ma la registrazione e il riconoscimento dell'utente possono essere a pagamento a seconda del gestore. Ad esempio, altri gestori dell’identità digitale, come Tim o Spiditalia di Register.it, propongono anche il servizio a distanza via webcam a pagamento. Altre, come Infocert o Intesa, forniscono gratis sia il riconoscimento da remoto sia in presenza