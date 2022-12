Ora il governo vuole mettere sportelli bancomat nei negozi

Ora il governo pensa a favorire l'installazione di sportelli bancomat nei negozi. Mentre vanno avanti le discussioni sulla legge di bilancio tra pos, tetto al contante e pensioni, durante il question time alla Camera dei Deputati il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti ha parlato di una nuova proposta per rispondere ad alcune criticità legate all'erogazione di servizi finanziari: dare la possibilità di prelevare contanti direttamente nei negozi, presumibilmente tramite degli sportelli bancomat.

Perché il governo pensa a dei bancomat nei negozi

Il motivo è da ricercare nella progressiva chiusura degli sportelli bancari in alcune aree del Paese. Negli ultimi anni la "desertificazione bancaria" ha infatti assunto dimensioni rilevanti: negli ultimi dieci anni il numero degli sportelli è diminuito del 34 per cento. Secondo un report della Fabi, la Federazione autonoma bancari italiani, 4 milioni di italiani distribuiti in 3mila comuni non hanno uno sportello bancario.

Il problema "riguarda tutto il territorio europeo e ha diverse cause, tra le quali le mutate strategie industriali e di contenimento dei costi degli intermediari e la digitalizzazione del mercato bancario e finanziario - ha detto Giorgetti -. È ancora oggetto di dibattito se la chiusura degli sportelli abbia un impatto negativo significativo sull'offerta di servizi finanziari come il credito posto che, in un mercato competitivo e largamente digitalizzato, questa domanda può essere soddisfatta anche da intermediari non bancari o tramite il ricorso a canali elettronici".

"Tuttavia, il ministero dell'Economia, con la Banca d'Italia e altre amministrazioni competenti, sta valutando possibili proposte per limitare, nel rispetto delle scelte imprenditoriali degli intermediari e dei vincoli della regolamentazione europea, gli effetti negativi del fenomeno e per preservare la possibilità dei clienti più vulnerabili di accedere al contante e altri servizi bancari e finanziari essenziali", la posizione espressa da Giorgetti.

Il Ministro dell'Economia ha detto che "Sono allo studio interventi che prevedono facilitazioni al prelievo di contante tramite il convenzionamento con esercizi commerciali diffusi sul territorio".