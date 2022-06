Titoli di Stato, torna la paura: la Bce prepara lo scudo anti spread

La Banca centrale europea ha annunciato che contro l'allargamento degli spread sui tassi dei titoli di Stato interverrà immediatamente effettuando "con flessibilità" le operazioni di acquisto per il rinnovo dei titoli accumulati con il programma anticrisi Pepp (il regime di sostegno adottato durante la pandemia). Al tempo stesso, con un comunicato diffuso al termine di una riunione straordinaria del Consiglio direttivo, la Bce ha aggiunto che lo stesso Consiglio "ha dato mandato ai comitati dell'Eurosistema e ai suoi servizi interni (della Bce) di accelerare i preparativi per completare un nuovo strumento" anti spread, da sottoporre poi all'esame dello stesso Consiglio.

I rendimenti dei titoli di Stato - in particolare per i paesi ad alto debito come Italia, Spagna e Grecia - sono aumentati vertiginosamente da quando la BCE ha presentato giovedì scorso i piani per aumentare i tassi di interesse a luglio e settembre per un'inflazione dolorosamente alta che rischia di radicarsi.

Martedì i rendimenti italiani a 10 anni sono saliti al 4,27%, il massimo dall'inizio del 2014 e 250 punti base in più rispetto alle obbligazioni tedesche a 10 anni, il benchmark della zona euro. Non esiste un livello universalmente accettato per questo spread, ma Carlo Messina, amministratore delegato di Intesa, la più grande banca italiana, mercoledì ha affermato che i fondamentali economici del paese giustificherebbero da 100 a 150 punti base.