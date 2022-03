Allarme stagflazione all'orizzonte: cos'è e perché dobbiamo preoccuparci

Non c'è pace per l'economia mondiale. Dopo la crisi legata alla pandemia Covid arriva la guerra Russia - Ucraina, che potrebbe cancellare con un colpo di spugna tutti gli sforzi fatti dall'Europa con il Pnrr per la ripresa economica. Le nuvole che appaiono all'orizzonte sembrano dirigersi verso la Germania, considerata la locomotiva europea per i suoi tassi di crescita economica. In particolare, il pericolo che incombe su Berlino si chiama stagflazione. Questo termine economico solo a pronunciarlo fa paura, ma cos'è la stagflazione e perché dobbiamo preoccuparci? Vediamo cosa dicono gli esperti.

Che cos'è la stagflazione

Prima di parlare di stagflazione dobbiamo spiegare bene cos'è la stagnazione e cos'è una "recessione tecnica". Quando il Prodotto interno lordo (Pil) di una nazione registra una crescita bassa o nulla si parla di stagnazione mentre quando mostra per due trimestri consecutivi una variazione negativa, si dice che quell'economia è in recessione tecnica, ossia sono sei mesi che non cresce, che non produce valore. La recessione economica, quella di cui solitamente si parla, è invece certificata da una variazione negativa del Pil rispetto all'anno precedente, con un tasso superiore al -1%. Al di sotto di questo valore si parla di crisi economica. Perché parliamo di tutto questo e in particolare di recessione tecnica? Perché la Germania ha già registrato un Pil negativo lo scorso trimestre e le previsioni indicano che anche il prossimo avrà un segno meno. Risultato: la Germania entrerà in una recessione tecnica. Cosa vuol dire nei fatti? Significa che la domanda di beni e servizi da parte dei consumatori s'indebolirà, che la produzione rallenterà, che aumenterà la disoccupazione. Solitamente in un contesto del genere il tasso d'inflazione dovrebbe scendere, ma cosa succede se i prezzi invece di diminuire salgono? In questo caso possiamo dire che l'economia è in stagflazione, ossia soffre non solo per l'assenza di crescita ma anche per il rincaro dei prezzi.

Perché la stagflazione è pericolosa

La stagflazione rappresenta un serio pericolo per l'economia perché è un circolo vizioso dal quale è difficile uscire. Le banche centrali hanno degli strumenti per stabilizzare la crescita dei prezzi, ma non ne hanno per stimolare l'attività produttiva. Quando un'economia è in recessione e i tassi d'inflazione sono bassi, le banche centrali immettono liquidità sul mercato per far aumentare i prezzi, ma quando contemporaneamente si è in recessione e si hanno tassi d'inflazione elevati le banche centrali cosa possono fare? Se tolgono liquidità al sistema danneggiano un'economia già in crisi, se la immettono non faranno altro che alimentare la crescita dei prezzi senza peraltro incidere sulla produttività. Non appena è scoppiata la guerra tra Russia e Ucraina, la Banca centrale europea (Bce) e la Federal Reserve (la banca centrale americana chiamata anche Fed) hanno immediatamente rivisto le loro posizioni su possibili aumenti dei tassi d'interesse nel corso dell'anno (alzare il costo del denaro significa togliere liquidità al mercato per fermare la corsa al rialzo dei prezzi). Mentre gli analisti scommettevano su un rialzo del costo del denaro di un punto percentuale nel corso del 2022, il numero uno della Fed, Jerome Powell, ha ridotto le aspettative ad un solo aumento di 25 punti base. Secondo alcune recenti previsioni, l'economia Usa nel primo trimestre del 2022 potrebbe registrare una crescita nulla, il che vorrebbe dire trovarsi in una situazione di stagnazione, situazione critica visto che l'inflazione è sui massimi dal 1982. Una tempesta perfetta, dunque, che potrebbe travolgere tutti. All'interno del Consiglio direttivo della Bce, invece, è stato il governatore della Banca del Portogallo, Mario Centeno, a dichiarare che il rischio di stagflazione è aumentato con lo scoppio della guerra Russia - Ucraina.

Cosa è successo negli anni '70

La situazione odierna ci riporta alla mente gli anni '70, quando per una concomitanza di eventi economici avversi si registrò una stagflazione nella maggior parte dei paesi avanzati. Ricostruendo i fatti tutto sembra essere partito dall'aumento dei prezzi del petrolio deciso dall'Organizzazione dei paesi esportatori di petrolio (Opec), definito in economia come uno 'shock esogeno' cioè creato da fattori esterni al sistema economico. Il rincaro del petrolio ha contagiato i prezzi di tutti gli altri beni ad esso legati, dalla benzina agli alimentari, provocando una caduta della domanda che ha generato una recessione economica. La contemporanea presenza di stagnazione e inflazione ha creato una situazione difficile da gestire, politicamente ed economicamente. Guardando quello che sta succedendo ora sembrano esserci delle similitudini preoccupanti con il 1970. L'Opec ha deciso di non aumentare la produzione di petrolio a livelli sufficienti per sostenere la ripresa post pandemica, provocando un'impennata dei prezzi del greggio (questa è la vera ragione del caro benzina e non la guerra tra Russia - Ucraina). I prezzi dell'energia sono arrivati alle stelle anche per la riduzione delle scorte legate alla pandemia e per le problematiche sorte nella catena di approvvigionamento. L'inflazione, dunque, si è propagata ad un tasso più veloce di quanto ci si aspettasse ed ora il conflitto ad est e le sanzioni alla Russia decise dai paesi occidentali non faranno altro che indebolire le economie già piegate dal Covid. Attenzione però, perché quello della stagflazione non è un problema solo degli Stati Uniti e della Germania. Siamo tutti interconnessi anche economicamente, quindi un problema di Washington o di Berlino avrà sicuramente impatti pesanti anche su tutti gli stati membri dell'Unione europea, Italia compresa.

Per gli esperti il rischio è alto

In questo contesto economico e politico le prospettive non sono affatto rosee, per nessuno, il rischio stagflazione in Europa è alto. "La decisione di Vladimir Putin di attaccare l'Ucraina - ha spiegato Andrea Siviero, Investment strategist di Ethenea Independent Investors - non solo causerà un danno immenso al popolo ucraino e all'economia ucraina e potrebbe innescare lo scoppio di un conflitto armato ampio e distruttivo in Europa, ma aumenterà enormemente i rischi al ribasso per l'economia globale e la pressione inflazionistica. La regione coinvolta nel conflitto è una delle principali fonti di materie prime di ogni tipo: petrolio, gas, grano, minerali, metalli, ecc. Un'impennata sostenuta dei prezzi dell'energia e delle materie prime alimenterà le pressioni sui prezzi con un rischio considerevole che l'inflazione si radichi, innescando effetti secondari più duraturi". Cosa è possibile fare per evitare il peggio? La "situazione è eterogenea tra le varie regioni e potrebbe essere troppo presto per trarre conclusioni. Le autorità fiscali e monetarie - ha concluso Siviero - dovranno probabilmente rivalutare attentamente i loro piani di normalizzazione. Le politiche aggressive di inasprimento attualmente scontate dai mercati potrebbero dover essere riviste al ribasso e adattate alla nuova realtà".