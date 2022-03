Stellantis, crisi nella crisi: scendono i turni, 1.500 esuberi giornalieri

Una crisi nella crisi per i lavoratori Stellantis, accentuata dal conflitto in corso tra Russia e Ucraina. Una conclusione a cui sono giunti i sindacati Fim, Fiom, Uilm, Fismic, Ugl e Aqcf durante l'incontro con la direzione avvenuto nello stabilimento di Melfi, in provincia di Potenza, dove si producono 500X e Jeep Renegade e Compass: "Quella della guerra in Ucraina è una crisi che si aggiunge a quella già in corso per l'approvvigionamento dei semiconduttori, che rende al momento non più percorribile l'ipotesi di salita produttiva per il sito di Melfi, che a partire dal 4 aprile lo stabilimento passerà dagli attuali 17 turni a 15 turni, con un conseguente esubero giornaliero provvisorio di 1500 unità''.

''L'azienda - spiegano - ha esplicitato in modo chiaro che in aggiunta alla crisi già in corso per l'approvvigionamento dei semi conduttori, in queste settimane, la drammatica situazione della guerra tra Russia e Ucraina, che vede quei territori come produttori leader di materia prima per la costruzione dei microchip, aggrava sempre di più qualsiasi tipo di programmazione produttiva''.

La riduzione dei turni ''pone l'esigenza - aggiungono i sindacati - di rivedere anche lo strumento di ammortizzatori sociali in essere; infatti a partire dal 4 aprile sarà riproposto un contratto di solidarietà con le nuove regole del 2022 che prevedono una riduzione massima dell'80% di stabilimento''. I sindacati e la rsa esprimono ''grande preoccupazione per l'aggravarsi della situazione produttiva'' e chiedono ''strumenti straordinari'' perché gli attuali ammortizzatori sociali non potranno andare oltre il mese di luglio.