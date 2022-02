Stellantis premia i suoi lavoratori con 450 euro in più

Il gruppo Stellantis ha deciso di erogare un premio a tutti i lavoratori nel mondo per i risultati positivi ottenuti dalla multinazionale. In Italia il premio sarà pari a 450 euro. Lo fanno sapere i sindacati Ulim e Cisl, che esprimono soddisfazione. Così la holding olandese produttrice di autoveicoli rinuncerà a 1,9 miliardi di euro a livello globale, che rimarranno ai proprio dipendenti.

"Nella giornata di oggi ci è stato comunicato da parte di Stellantis che, visti i risultati positivi a livello mondo, il gruppo ha deciso di erogare nel mese di aprile un premio per tutti i lavoratori – ha detto il segretario nazionale Fim Cisl Ferdinando Uliano - Il premio per il nostro Paese sarà pari a 450 euro che va ad aggiungersi a quello di efficienza definito nel Ccsl (Contratto collettivo specifico dei lavoratori) che mediamente è stato di 1.400 euro e verrà erogato con le stesse modalità di maturazione previste dal contratto. La direzione Stellantis ci ha precisato che non riguarda i lavoratori in somministrazione".

Dunque una buona notizia per i lavoratori. "Giudichiamo positivamente questa decisione da parte del Gruppo, di restituire ai lavoratori - continua Uliano - una parte dei risultati ottenuti a livello globale; nello stesso tempo pensiamo che sia fondamentale che il Gruppo dia un segnale altrettanto positivo nel piano degli investimenti che verrà annunciato il 1 marzo 2022 dall'amministratore Tavares, in particolare chiediamo che ci siano risposte a tutte le realtà Stellantis in Italia, in modo da garantire e mettere in sicurezza le prospettive e l'occupazione".

Ma non tutti i sindacati guardano al bicchiere mezzo pieno. La Fiom ad esempio che, proprio nel giorno in cui l’azienda registra profitti record, dà un’altra lettura di quel premio, che va bene, ma non compensa “gli anni di riduzioni salariali' a causa degli ammortizzatori sociali”. A dirlo è il segretario generale di Cgil Piemonte Giorgio Airaudo in occasione di una tavola rotonda che si tiene nell'ambito dell'assemblea dei delegati Fiom, in corso a Torino. “Per questi motivi, - ha ribadito Airaudo, - è necessario proseguire sulla via del dialogo con il Governo per sostenere il settore automotive: Speriamo che da qui inizi un dibattito che proseguirà alla presidenza del Consiglio”.