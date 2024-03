"Assurdo che un ingegnere guadagni 1500 euro al mese: con i costi dell'affitto che ci sono a Roma si tratta di sopravvivenza", ha detto qualche mese fa il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini parlando delle retribuzioni (troppo basse) degli statali e del rischio di fuga verso il privato. Lo stesso ragionamento vale per gli insegnanti che prendono anche meno e per tanti altri lavoratori pubblici, come ad esempio i vigili urbani di Roma.

La loro assunzione è diventato un caso emblematico perché tra costi per l’affitto, bollette e spese per mangiare si chiedono se riusciranno a spesarsi in una città come Roma, dove il costo della vita è più alto rispetto alla media nazionale. Come stanno davvero le cose? Ma soprattutto siamo davvero sicuri che nel settore privato i salari siano più generosi? Andiamo per ordine.

I nuovi vigili urbani di Roma tremano di fronte agli affitti

Dopo aver studiato per mesi, superato la prova preselettiva, lo scritto, l’orale e le prove di efficienza fisica i nuovi vigili urbani di Roma Capitale sono pronti a indossare la divisa. Un sogno che diventa realtà per ottocento ragazzi e ragazze: finalmente un lavoro, per di più in una delle città più belle al mondo. L'entusiasmo dei vincitori dovrebbe essere alle stelle, ma non è così perché a rovinare tutto c'è l’impatto con la realtà. Tutto ruota attorno allo stipendio che i "caschi bianchi" andranno a prendere una volta firmato il contratto, per alcuni troppo basso per vivere in una città come Roma. Solo per l’affitto se ne va metà della retribuzione. Come sopravvivere si chiedono sui social? (nella foto sotto, il calcolo sommario delle spese che un utente ha fatto sui social).

Chi vive a Roma a casa dei genitori molto probabilmente continuerà a farlo, soffocando per il momento il desiderio di indipendenza. Chi risiede fuori Regione invece dovrà fare i conti con il problema dell’alloggio. Quasi la metà dei 2778 idonei del concorso per vigili urbani di Roma è fuorisede. Di questi almeno un centinaio saranno convocati a breve per iniziare la formazione. Dovranno trovare una casa in affitto entro la metà di aprile, ma le offerte sono poche e i prezzi alle stelle.

È il solito problema del caro affitti a Roma, che gli studenti fuorisede conoscono molto bene (ne abbiamo parlato qui). Questa volta però non sono le famiglie a doversi sobbarcare dell’onere del canone, ma i lavoratori stessi, eppure c’è chi giura che con uno stipendio di 1800 euro lordi al mese qualcuno si ritroverà a chiedere ancora la paghetta ai genitori. Facciamo un po' di conti.

Metà dello stipendio se ne va solo per l’affitto

Per i primi sei mesi di lavoro o meglio di formazione i nuovi "caschi bianchi" prenderanno circa 1450 euro netti al mese. La loro retribuzione crescerà solo con l’approdo nei gruppi, con il cumulo delle indennità, le quote per i servizi nei festivi o di notte. Il che vuol dire che dopo sei mesi arriveranno a prendere sui 1700 euro. Sui social in tanti chiedono consigli per trovare "una casa a prezzi accettabili". Richieste che hanno fatto nascere un vero e proprio dibattito tra chi dice che a Roma con 1450 euro si sopravvive e chi risponde che ci si può vivere più che dignitosamente.

A preoccupare è soprattutto l’affitto e tutte le spese riguardanti l’alloggio. Le richieste partono da 500 euro per una stanza in un appartamento condiviso per arrivare fino a 700 euro per un monolocale. Naturalmente stiamo parlando di case in periferia: in centro i prezzi sono molto più alti. Se al canone sommiamo le spese di condominio, le bollette di luce, gas, acqua e internet, 200 euro al mese per la spesa alimentare e 35 euro per l’abbonamento ai trasporti pubblici cosa resta? Circa 200 euro al mese per abbigliamento e tempo libero, vale a dire 7 euro al giorno. Naturalmente niente palestra, ci si allena con i pesi in casa. E se volessimo una macchina? Meglio di no, allora sì che dovremmo chiedere una ricarica PostePay a mamma e papà.

Per non arrivare a fine mese con l’acqua alla gola in tanti consigliano di prendere una stanza in affitto piuttosto che un monolocale. Certo, per un ragazzo o una ragazza giovane condividere una casa con altre persone è un’esperienza allettante, ma la stessa cosa non può dirsi per un trentenne con famiglia che non ha nessuna voglia di "rimettersi a fare lo studente universitario".

Il dibattito sui social

Sui social la discussione sul come sopravvivere con 1500 euro al mese è molto accesa: ci si divide tra chi sostiene che "si può sopravvivere anche senza soldi" e chi dice che bisogna saper gestire le proprie finanze, evitando di sperperare denaro per cose superflue come "una bella macchina o una vacanza". "Sicuramente con 1500 euro netti al mese non sei povero, c’è gente che se la passa peggio e che ha pure i figli", scrive un utente ma è pur vero che "se puoi permetterti di uscire con gli amici solo due volte al mese non stai vivendo ma sopravvivendo", risponde un altro.

Il dibattito si sposta sui salari fermi agli anni '90, sull’impossibilità di comprare una casa e di mettere su famiglia, sulla denatalità che sta portando alla deriva il nostro Paese. C’è persino chi arriva a dire che al giorno d’oggi "sposarsi e fare figli è diventato un lusso perché costano almeno 7mila ero all'anno" (nella foto sotto, il costo proibitivo dei figli).

Il falso mito degli stipendi più alti nel settore privato

Il problema degli stipendi troppo bassi rispetto al costo della vita non riguarda solo i dipendenti della pubblica amministrazione, ma anche il settore privato. Secondo la rappresentanza sindacale degli statali (Aran) i salari dei lavoratori pubblici sono "allineati" a quelli dei principali comparti del privato. In media un impiegato pubblico porta a casa 31.766 euro l'anno, poco più di 1.800 euro netti al mese, cifra superiore ai 30836 euro della media nazionale (nella foto sotto, tabella comparativa stipendi settore pubblico e privato).

Guadagnano di più solo gli impiegati di banca (34.288 euro lordi l’anno), quelli dei settori metallurgia e siderurgia (33.565 euro) e quelli della chimica (33.296 euro). Meno gli addetti dei trasporti, della logistica, dell’edilizia, dei media, del tessile, della ristorazione e del turismo. Ma c’è una cosa da sottolineare: il conteggio è stato fatto calcolando come media il massimo che un impiegato pubblico può ottenere in tutta la sua carriera lavorativa, sottolinea il sindacato Flp preoccupato per il rischio "desertificazione" della pubblica amministrazione.

Da qui al 2030 circa un milione di dipendenti pubblici andrà in pensione a un ritmo di circa 150mila persone l’anno: perderemo risorse necessarie per assicurare il buon funzionamento della macchina statale. Tanti i concorsi indetti nell'ultimo anno, ma sono tanti i vincitori che rinunciano soprattutto ai contratti a tempo determinato del Pnrr. Il ministro della Pubblica amministrazione Paolo Zangrillo ha comunicato con una certa soddisfazione che nel 2023 sono state assunte 170mila persone, peccato però che bisognerà vedere quante di queste decideranno di rimanere e quante se ne andranno verso stipendi più alti o nazioni più generose, come ad esempio la vicinissima Germania (nella foto sotto, i commenti dei vincitori del concorso vigili urbani di Roma).