Stipendi in calo del 10% dal 2007 al 2020, perché le buste paga sono sempre più magre

Buste paga più leggere del 10% in 13 anni (dal 2007 al 2020) ovvero sempre meno soldi in mano ai lavoratori. Il netto calo delle retribuzioni è attestato dall'Istat nell'indagine “Reddito e condizioni di vita” 2021. Si tratta delle elaborazioni su costo del lavoro, cuneo fiscale, imposte sulle conseguenze degli interventi fiscali e delle misure di sostegno al reddito.

Stipendi più magri in 13 anni

L'Istat spiega che "Confrontando le variazioni a prezzi costanti intervenute nelle componenti del costo del lavoro tra il 2007 (anno che precede la prima crisi economica del terzo millennio) e il 2020, risulta che i contributi sociali dei datori di lavoro sono diminuiti del 4%, anche per l’introduzione di misure di decontribuzioni mentre i contributi dei lavoratori sono rimasti sostanzialmente invariati, le imposte sul lavoro dipendente sono aumentate in media del 2%, mentre la retribuzione netta a disposizione dei lavoratori si è ridotta del 10%".

Perché "perdiamo" quasi metà stipendio

Nel 2020, con i redditi netti da lavoro dipendente in calo del 5%, il valore medio del costo del lavoro, al lordo delle imposte e dei contributi sociali, è pari a 31.797 euro, il 4,3% in meno dell’anno precedente. La retribuzione netta a disposizione del lavoratore è pari a 17.335 euro e costituisce poco più della metà del totale del costo del lavoro (54,5%).

Il cuneo fiscale e contributivo, ossia la differenza tra il costo sostenuto dal datore di lavoro e la retribuzione netta del lavoratore, è in media pari a 14.600 euro e sebbene si riduca del 5,1% rispetto al 2019 continua a superare il 45% del costo del lavoro (45,5%). I contributi sociali dei datori di lavoro costituiscono la componente più elevata (24,9%), il restante 20,6% risulta a carico dei lavoratori: il 13,9%, sotto forma di imposte dirette e il 6,7% di contributi sociali.

Il reddito medio da lavoro autonomo, al lordo delle imposte e dei contributi sociali, è pari a 24.885 euro annui, con una riduzione del 5,9% rispetto al 2019. Il reddito netto a disposizione del lavoratore autonomo raggiunge il 68,5% del totale (17.046 euro): le imposte rappresentano il 14,1% del reddito lordo e i contributi sociali il 17,4%.

Gli anziani sono i più tartassati dal fisco

A pagare più tasse secondo l'Istat sono gli anziani senza figli: "Con un'aliquota media del 22%, le coppie di anziani senza figli sono la tipologia su cui grava il maggior prelievo fiscale nell'anno di inizio della pandemia, indipendentemente dal numero di percettori in famiglia".

Andando nel dettaglio a livello familiare il carico fiscale è minore per le famiglie monopercettore con minori: le aliquote vanno dall'11,4% per le coppie con tre o più figli e almeno un minore, al 13,7% per le famiglie monogenitore con uno o più minori.

Le famiglie con un solo percettore di reddito da lavoro autonomo presentano aliquote medie fiscali inferiori rispetto alle restanti famiglie monopercettore, confermando e consolidando la posizione di vantaggio relativo già osservata nel precedente anno. Fra il 2019 e il 2020, l'aliquota media fiscale delle famiglie con unico percettore di reddito da lavoro autonomo passa dal 18,1% al 17,6%.

Sulle famiglie del Sud il carico fiscale pesa meno rispetto al resto del Paese (16,2%, contro 19,2% del Nord-est, 19,4% del Centro e 20,5% del Nord-ovest) sia per hanno un più elevato numero di familiari a carico (con detrazioni di conseguenza più elevate) sia perché dispongono di redditi mediamente più bassi.