Stipendi e Irpef: cosa succede dopo la procedura d'infrazione dell'Ue

Irpef e taglio del cuneo fiscale: cosa succede e cosa cambia dopo la procedura di infrazione aperta dalla Commissione europea contro l'Italia? In termini pratici, l'apertura di una procedura di infrazione significa che il governo di Giorgia Meloni dovrà ridurre il rapporto tra deficit e Pil dello 0,5% l'anno. Per l'Italia, che ha un prodotto interno lordo nominale di circa 2mila miliardi, questo dovrebbe significare tagli di almeno 10 miliardi l'anno nel bilancio pubblico. Ma potrebbero essere anche di più (lo abbiamo spiegato meglio qui). Questo perché alla procedura di infrazione si dovranno unire i percorsi di aggiustamento dei conti pubblici che saranno decisi in base alle regole del nuovo patto di stabilità, recentemente approvato dai governi dell'Ue.

Nei giorni scorsi il governo Meloni ha già assicurato che l'Irpef a tre aliquote e la decontribuzione per i redditi fino a 35mila euro saranno confermate nel 2025. Ma la procedura di infrazione appena avviata da Bruxelles per deficit eccessivo del nostro Paese, e le nuove regole che fanno parte del patto di stabilità riformato, rendono il percorso verso la prossima legge di bilancio più accidentato del previsto. Cerchiamo di capire perché.

La questione delle tre aliquote Irpef

Nel Def (documento di economia e finanza), a fronte dei 4,3 miliardi di minori entrate che rappresentano il costo dell'Irpef a tre aliquote in vigore da quest'anno, si calcola che nel 2025 si possa far fronte per 3,8 miliardi attraverso il fondo per l'attuazione della delega fiscale. L'accorpamento dei primi due scaglioni con l'aliquota del 23%, applicata ai redditi fino a 28mila euro, con la contestuale riduzione da quattro a tre aliquote, è uno dei punti qualificanti della legge delega sul fisco. Per la conferma delle tre aliquote Irpef per il 2025, "il serbatoio già c'è, ci sarà un differenziale, ma penso che si potrà colmare anche alla luce degli interventi che si potranno fare con il concordato preventivo biennale", ha precisato Maurizio Leo, vice ministro dell'economia e delle finanze.

Il taglio del cuneo fiscale: dove trovare i soldi?

Il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti, intanto, lavora alla misura che prevede il taglio del 7% dei contributi previdenziali per i redditi fino a 25mila euro, e del 6% per i redditi fino a 35mila euro, finanziata per un solo anno. È il "vero obiettivo che ci poniamo quando andremo a definire il programma strutturale", ha detto. Il punto è che entro il prossimo 20 settembre il governo, sulla base della "traiettoria tecnica" che sta per essere definita da Bruxelles, dovrà mettere a punto il piano pluriennale di contenimento della spesa corrente primaria e poi trasferire gli impegni programmatici nella legge di bilancio da presentare in Parlamento a ottobre. In questa sede andranno indicate le fonti di finanziamento per confermare il taglio del cuneo contributivo anche per il prossimo anno.

Il cuneo fiscale è la somma delle imposte che impattano sul costo del lavoro: in sostanza è la differenza tra quanto un dipendente costa all'azienda che lo assume e quanto lo stesso dipendente incassa in concreto, al netto delle tasse, in busta paga. In Italia questo valore è da sempre molto alto, con effetti tangibili sul potere d'acquisto.

Il tema centrale è sempre lo stesso: dove reperire le relative risorse finanziarie? In questo scenario è utile ricordare che la manovra del 2024 è stata finanziata per 15,7 miliardi in deficit. Si trattava l'ultima possibilità concessa dalla sospensione del patto di stabilità decisa a livello europeo nel 2020, per effetto della pandemia da Covid-19. Ora, invece, sono in vigore le nuove regole che precludono il ricorso a nuovi indebitamenti. E questo vincolo per l'Italia adesso è ulteriormente rafforzato dall'avvio della procedura di infrazione per deficit eccessivo.

Le stime sulla manovra 2025

Arrivano anche le prime stime, intanto. La manovra 2025 parte da 20 miliardi di euro: ce ne vorranno circa 18 per confermare nel 2025 alcuni degli interventi finanziati solo per quest'anno, ma oltre 20 se si vorranno aggiungere anche altre spese solitamente inserite nelle politiche invariate, come il rinnovo dei contratti della pubblica amministrazione. Questi calcoli sono dell'Ufficio parlamentare di bilancio (Upb), che ha lanciato anche un monito su una delle misure che il governo dà già per certa: la proroga del taglio del cuneo. Se confermato a livello strutturale, la distorsione creata a ridosso delle soglie di reddito di 25.000 e 35.000 euro, avverte l'Upb, rischia di generare "una trappola di povertà".

La presentazione del rapporto annuale sulla politica di bilancio dell'Authority dei conti pubblici è arrivato il 19 giugno, proprio nel giorno in cui l'Europa ha messo il nostro Paese sotto procedura per deficit eccessivo, insieme alla Francia e altri 5 Paesi. L'aggiustamento richiesto per l'Italia, calcola l'Upb, "è stimato in 0,5-0,6 punti di Pil all'anno" (pari a circa 10 miliardi) su un sentiero settennale. La correzione è già considerata nel Def, ma il percorso di risanamento, mirato ad alleggerire un debito che resta "un fattore di vulnerabilità" per l'economia del Paese, si tradurrà anche in un limite alla "possibilità di effettuare interventi in disavanzo", avverte Lilia Cavallari, presidente dell'Ufficio parlamentare di bilancio.

Nella prossima legge di bilancio, l'Upb stima un impatto sul deficit che parte da almeno 18 miliardi, di cui 10,8 solo per il taglio del cuneo fiscale. Proprio la decontribuzione finisce sotto la lente dell'Authority, che ne evidenzia l'impatto "positivo", ma con una "distorsione" sulle aliquote marginali. Il ministro dell'economia Giorgetti, ribadendo l'approccio "responsabile e prudente" del governo e indicando la necessità di "interventi selettivi", ha per ora assicurato che il cuneo è la prima misura che sarà confermata: è "un impegno inderogabile" e sarà fatto, ha detto nei giorni scorsi, senza deficit aggiuntivo. Per il resto, ha ribadito Giorgetti, si dovranno "ponderare" attentamente le risorse da destinare alle singole politiche, dando priorità "alla mitigazione dell'impatto di eventuali shock sui soggetti più esposti".