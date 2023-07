Stipendi a luglio: chi avrà fino a 365 euro in più in busta paga

Lo stipendio lievita. Ci sono buone notizie per docenti e personale scolastico, che vedranno a luglio 2023 alcuni aumenti in busta paga. Lungaggini burocratiche hanno finora ritardato il pagamento della cosiddetta "indennità una tantum", pari all'1,5% della retribuzione, prevista dalla legge di bilancio 2023 e in vigore dal 1° gennaio. Adesso, a luglio, inizieranno ad arrivare gli accrediti del bonus in busta paga, inclusi i sei mesi di arretrati (da gennaio a giugno). Si può arrivare a 365 euro in più, tra bonus e arretrati. Nel complesso, la misura riguarda oltre un milione di lavoratori della scuola.

Anche se non si escludono proroghe per il 2024, l'indennità per il comparto scuola è per ora "una tantum" (cioè si riceve una volta sola). L'aumento non entra nel contratto, ma si esaurisce con lo stipendio al 31 dicembre 2023, tredicesima esclusa. Il via libera al pagamento del mondo della scuola non ha coinvolto altri statali, per i quali lo stipendio è versato dal ministero dell'economia tramite la piattaforma "NoiPa". Gli uffici stanno facendo una corsa contro il tempo per chiudere entro luglio la procedura per l'accredito dell'indennità e degli arretrati per le categorie previste, come la sanità. Ma torniamo ai lavoratori della scuola e andiamo con ordine, con gli aumenti previsti nello stipendio di luglio categoria per categoria.

La ragioneria generale dello Stato calcola che per un dirigente scolastico l'incremento mensile in busta paga a luglio sarà di 52,22 euro. Sommato all'accredito degli arretrati del periodo gennaio-giugno, lo stipendio di luglio crescerà di 365,54 euro. Per gli insegnanti, invece, l'aumento del bonus cambia a seconda dell'anzianità, del titolo di studio e del grado della scuola in cui si presta servizio. Per un docente laureato di scuola superiore di secondo grado con alle spalle tra 28 e 34 anni di carriera, l'incremento sarà di 42,30 euro, che sale a 296,1 euro considerando anche gli arretrati.

Sempre secondo le stime della ragioneria generale dello Stato, un docente di scuola media con 15-20 anni di servizio vedrà una crescita di 34,60 euro al mese, che salgono a 242,2 euro con gli arretrati. Un docente della scuola primaria che ha alle spalle tra i 21 e i 27 anni di servizio riceverà invece un bonus di 34 euro, per un totale di 238 euro a luglio, arretrati inclusi. Il bonus in vigore a luglio include anche il personale Ata (amministrativi, tecnici e collaboratori di tutte le scuole di ordine e grado). La ragioneria prevede che per un bidello con 35 anni di servizio l'indennità sarà di 26,54 euro, che insieme agli arretrati farà crescere la busta paga del mese di luglio di 185 euro.

