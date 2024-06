Siamo più poveri di 10 anni fa: quanti soldi abbiamo perso dal 2014 a oggi

Siamo più poveri di 10 anni fa. Con gli stipendi al palo ormai da qualche decade, il calo delle imposte (che pure negli ultimi anni c'è stato) non riesce a compensare l'aumento dell'inflazione che invece continua a galoppare. A tracciare il quadro, a tinte fosche, dei conti delle famiglie è l'ultimo rapporto dell'Ufficio parlamentare di bilancio (Upb) che spiega come le varie sforbiciate dall'Irpef abbiano comportato "una riduzione del prelievo di circa 3 punti percentuali" che tuttavia viene "più che compensata dall'effetto del drenaggio fiscale" ossia dall'aumento della pressione tributaria per effetto dell'inflazione, pari a circa 3,6 punti percentuali, "con un saldo sul reddito disponibile negativo per circa 0,6 punti". In soldoni abbiamo perso potere d'acquisto.

Il reddito reale scende nonostante i tagli alle imposte

L'Upb spiega che per un lavoratore dipendente senza carichi familiari le riforme hanno determinato ''una riduzione dell'aliquota media effettiva pari a circa mezzo punto percentuale per i redditi bassi, più marcata per i redditi superiori a 24.000 euro e pari a pochi centesimi di punto per i redditi elevati". Tuttavia "se si tiene conto della perdita di potere di acquisto per effetto dell'inflazione, le aliquote medie risultano generalmente superiori a quelle che si pagavano nel 2014".

In particolare, spiega l'Upb, per i redditi tra 10.000 e 30.000 euro la riduzione del reddito disponibile rispetto al 2014 oscilla tra 96 euro a 15.000 euro di reddito e 351 euro in corrispondenza di 25.000 euro. Viceversa, "un contribuente che oggi percepisce 35.000 euro di imponibile vede invece incrementare il reddito disponibile rispetto al 2014 di 85 euro per effetto della minore aliquota media". Nonostante i bonus e i tagli alle aliquote, il problema rilevato dall'Upb è la mancata "indicizzazione del meccanismo di calcolo dell'imposta in funzione della variazione del potere d'acquisto".

Di quanto è sceso il potere d'acquisto delle famiglie

Il risultato è che una grossa fetta di italiani ha meno denaro in tasca. Dal 2014 al 2024 il potere d'acquisto perso per le famiglie "va da 160 euro per i nuclei familiari con più di 3 figli a 328 euro per quelle con un solo figlio" si legge nel report, mentre l'assegno unico "ha premiato soprattutto le famiglie più numerose" e, se è vero che per il 20% delle famiglie più povere l'effetto ''risulta invece comunque positivo'' per il 20 per cento più ricco delle famiglie il confronto tra il beneficio dell'assegno e i soldi che avrebbero in tasca con la normativa del 2014 "risulta negativo o minimo e oscilla tra -28 e 71 euro". Per queste famiglie "l'effetto positivo delle modifiche normative non è tale da compensare quello negativo della perdita di potere d'acquisto" si può leggere nel report. In soldoni il dato positivo è che le famiglie meno abbienti stanno leggermente meglio di 10 anni, ma nel complesso la situazione appare comunque peggiorata per una larga parte di italiani.

Per la prossima manovra serviranno almeno 32 miliardi

Certo, le misure introdotte nell'ultimo decennio hanno comunque contribuito a compensare gli effetti dello stallo dell'economia e dell'aumento dell'inflazione. E tuttavia, fanno notare dall'Upb, solo per rifinanziare tutte le misure varate lo scorso anno, più le spese indifferibili, il governo dovrà reperire oltre 20 miliardi di euro. A questa somma però si dovranno aggiungere circa 10-12 miliardi "necessari per la correzione dei conti in base alla procedura Ue che scatterà nei prossimi giorni". In sostanza la spesa per la prossima manovra si attesta già a 32 miliardi di cui 20 da reperire con tagli o risparmi e 10 che arriveranno dal taglio del deficit. Secondo la presidente dell'Ufficio parlamentare di Bilancio, Lilia Cavallari, sarà necessario "rafforzare l'efficienza della spesa e delle spese fiscali sulla base di solide analisi di valutazione della loro efficacia" andrà "inoltre garantito che il sistema fiscale fornisca il gettito adeguato, proseguendo nella strategia di riduzione delle possibilità di evasione ed elusione, contenendo l’erosione delle basi imponibili e assicurando una distribuzione equa del carico tributario".