"Stop al gas? I russi hanno già l'accordo con la Cina". Perché l'Italia deve puntare sulle rinnovabili

"Autosufficienza energetica": da due mesi e mezzo a questa parte, dopo l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia di Putin, sembra diventata la formula "magica". Emanciparsi dal gas russo è una delle sfide scatenate dal conflitto. Ma siamo sicuri che sia la strada migliore? E soprattutto, come si fa e quanto tempo ci vuole? Gli assetti mondiali stanno cambiando e con essi le dinamiche economiche. Così abbiamo interpellato il Prof. Filippo Randelli, docente di geografia economico-politica all'Università di Firenze.

Professore, cos'è la "autosufficienza energetica" e cosa rappresenta per il nostro paese?

"Autosufficienza significa coprire il fabbisogno dell'intero paese con risorse proprie. Siamo legati alle infrastrutture, che prevalentemente nel nostro sistema servono per importare le risorse. Capirà che pensare di cambiare tutto in due settimane è impossibile".

E allora quanto tempo serve?

"Occorrono almeno due o tre anni, se tutto va bene. Uno Stato non può cambiare fornitore di energia come un cittadino cambia gestore chiamando un call center".

Chiudere i rubinetti delle importazioni dalla Russia cosa comporterà?

"Guardi, noi continuiamo a mettere l'Europa al centro della nostra mappa geografica mentale, ma se allargassimo la carta geografica e mettessimo al centro la Cina, ci accorgeremmo che il gas si sta già direzionando verso quel paese. Russia e Cina hanno già firmato un contratto, a prescindere dal blocco che minaccia l'Europa. L'arroganza della Russia nella vicenda ucraina dipende proprio dalla sicurezza che hanno già di vendere il gas altrove".

Banalizzando: l'Europa sta minacciando di staccare la spina ad un interruttore senza corrente?

"Esatto".

Quali conseguenze porterà lo stop al gas dalla Russia?

"I paesi più esposti allo stop del gas russo sono Italia e Germania perché hanno una forte base industriale"

Come dobbiamo agire dunque?

"Quello che si può fare, e che si sta facendo, è prendere misure per aumentare e portare al massimo l'approvvigionamento di materie energetiche, soprattutto gas naturale, da altre zone come il Nordafrica e l'Azerbaijan".

C'è anche il tema energia: quanto ci possono aiutare le fonti rinnovabili?

"Nel cercare di produrre in autosufficienza il fronte delle rinnovabili è il settore che si presta di più. La parola chiave è 'sbloccare': in Italia ci sono circa 135 Gigawatt di progetti già pronti, con imprenditori che vogliono investire nell'eolico on-shore (sulla terraferma) o off shore (in mare), oppure nel fotovoltaico. Sbloccare signficherebbe quadruplicare questi impianti".

Diventare "green" costa molto?

"Spostarsi su queste energie non significa solo voler bene all'ambiente: sono anche economicamente vantaggiose. A Taranto 10 pale eoliche off-shore permettono la produzione di energia dal costo di 60 euro per Megawatt ora, mentre produrre da gas naturale o combustibili fossili costa 250 euro all'ora".

Abbiamo dunque un'occasione da non perdere.

"Non la possiamo perdere. Basterebbe considerare di interesse nazionale queste infrastrutture. E adottare per le opere energetiche il modello semplificato che ha permesso la realizzazione rapida del ponte di Genova"

Quali pratiche può mettere in campo un cittadino per risparmiare?

"Sul riscaldamento si può diminuire la temperatura del termostato, ma più che altro questo è il momento per passare ad un impianto a biomassa, tipo a pellet o a legna. A chi ha a disposizone un tetto suggerirei poi di installare dei pannelli fotovoltaici, il cui prezzo si è diminuito moltissimo negli ultimi anni: permette a famiglie e imprese di produrre energia elettrica e si può coprire fino al 60-70% del fabbisogno di quell'edificio".

Davvero rischiamo di rimanere senza energia? Un pericolo che correremo il prossimo inverno o rischiamo già d'estate per tenere accesi i condizionatori?

"Se dovessimo avere un'estate molto calda, i consumi di energia elettrica potrebbero aumentare parecchio, ma il grosso del consumo del gas naturale è provocato dall'uso del riscaldamento. Tra l'altro il condizionatore si utilizza di più quando c'è il sole: un motivo in più per sfruttare direttamente l'energia installando il fotovoltaico. Fino ad ottobre-novembre, comunque, dovremmo essere tranquilli. Ma si può immaginare che il prossimo autunno sarà molto caldo. O freddo, forse".