Lo stop alle tasse di dicembre per le attività in perdita

Le sospensioni fiscali per le imprese fino a 50 milioni di fatturato e perdite al 33%: via Iva e ritenute in scadenza il 16 dicembre, stop all'acconto del 27

Il governo prepara un decreto legge che dovrebbe essere varato la settimana prossima il rinvio di Iva e ritenute in scadenza il 16 dicembre, dell'acconto Iva previsto per il 27 dicembre e delle rate della rottamazione delle cartelle esattoriali. Lo fa sapere oggi Il Sole 24 Ore, il quale annuncia anche che il consiglio dei ministri previsto per oggi approverà un pacchetto da otto miliardi di nuovi provvedimenti per i ristori di zone rosse e arancioni e uno scostamento di bilancio.

Lo stop alle tasse di fine anno per le attività in perdita

Il quotidiano spiega che lo stop riguardere le imprese fino a 50 milioni di fatturato con perdite di almeno il 33%: per le attività in diffcoltà a novembre erano state sospese Iva e ritenute: il bis arriverà presto. Per il 27 dicembre, quando è previsto l'acconto Iva 2020, è allo stesso modo tutto rimandato. Poi c'è la rottamazione delle cartelle: qui il giorno chiave è il 10 dicembre, quando saranno chiamati a pagare i contribuenti che hanno rate pendenti nella sanatoria: si attende un incasso di 2,7 miliardi ma il MoVimento 5 Stelle, spiega ancora il quotidiano, vuole il rinvio insieme a Liberi e Uguale. Poi c'è la questione dell'Irap per le imprese in bilico sul tetto degli 800mila euro degli aiuti di stato.