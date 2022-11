Stralcio delle cartelle sotto i mille euro, Meloni: "Non è un condono"

Un intervento di "tregua fiscale" per cittadini e imprese che "in questi ultimi anni si sono trovati in difficoltà economica anche a causa delle conseguenze del Covid-19 e dell’impennata dei costi energetic". È quanto prevede la manovra approvata ieri dal consiglio dei ministri. Il testo potrà essere emendato dalle Camere, ma sulla rottamazione dei debiti fiscali la maggioranza sembra compatta.

Cosa prevede la tregua fiscale

La misura prevede la cancellazione delle cartelle fino al 2015 che hanno un importo inferiore a 1.000 euro. In questo caso il debito con il fisco sarà semplicemente azzerato. Secondo la premier Giorgia Meloni l’intervento si prefigge di creare "un rapporto diverso tra Stato e contribuente". Lo Stato, ha detto Meloni in conferenza stampa, "non è più aggressivo e punitivo ma giusto e comprensivo verso chi è in difficoltà". Per questo, ha aggiunto, non esiste "alcun condono ma solo operazioni vantaggiose per lo stato". Nei fatti, ha chiarito la premier, con la tregua fiscale vengono "annullate le cartelle inferiori a 1.000 euro e antecedenti al 2015. Per tutti gli altri si paga il dovuto con una maggiorazione unica del 3% e la rateizzazione".

Sullo stralcio delle cartelle è intervenuto in conferenza stampa anche il viceministro dell'economia Maurizio Leo. "Il nostro sistema sanzionatorio si attesta al 100-120% dell'imposta" e "ci sono sanzioni che sono una sorta di esproprio per il contribuente" ha dichiarato il viceministro. "Noi abbiamo detto: il contribuente che ha presentato una dichiarazione fino al 2021 in modo diligente ma non aveva le risorse finanziarie, deve pagare tutte le imposte. Non è assolutamente un condono né ci sono sanatorie di tipo penale: si applica una sanzione più bassa e si concede uno spettro di pagamento temporale quinquennale".