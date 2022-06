Strategia Nazionale di cybersicurezza, sovranità e autonomia tecnologica, Polo Strategico Nazionale: svelato il programma della sesta edizione di Itasec

La prossima settimana torna Itasec, la principale conferenza nazionale sulla sicurezza informatica. L’edizione del 2022, la sesta, sarà di nuovo in presenza, dopo l’edizione online imposta dalla pandemia. L’appuntamento è dal 20 al 23 giugno, presso l’Auditorium della Tecnica di Roma.

Il programma dell’evento, disponibile sul sito ufficiale itasec.it, comprende importanti ospiti, nazionali e internazionali, e numerose occasioni nelle quali approfondire i principali temi legati al mondo della sicurezza informatica. All’evento parteciperanno i rappresentanti delle istituzioni, del mondo accademico e dell’industria, per un confronto trasversale sulle sfide della digitalizzazione e sul ruolo dell’Italia di fronte a esse.

Itasec22 è organizzata dal Laboratorio Nazionale di Cybersecurity del CINI (Consorzio Interuniversitario Nazionale per l’Informatica). Novità di questa edizione è il patrocinio dell’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN). Il programma, diviso in Workshop, Scientific & Technical Track, Stakeholder Track e Special Day, è denso di appuntamenti, e prevede diverse sessioni scientifiche e divulgative. Durante i workshop, previsti per il pomeriggio del 20 giugno, si esploreranno i temi della Quantum Security, delle Tecnologie Distributed Ledger, e del rapporto tra Intelligenza Artificiale e sicurezza.

Sul palco principale - lo Stakeholder space - si alterneranno esponenti delle istituzioni ed esperti di sicurezza informatica in una serie di eventi grazie ai quali comprendere il delicato tema della cybersecurity, sempre più centrale nella vita di aziende, istituzioni e privati. Ma quest’anno l’evento offrirà anche un’occasione unica di confrontarsi sulla nuova Strategia Nazionale di Cybersicurezza (2022-2026) e sul relativo Piano di Implementazione. Ne parlerà, in particolare, Franco Gabrielli - Sottosegretario di Stato con delega alla Sicurezza della Repubblica - martedì 21 giugno. Nella stessa giornata, interverranno anche: Nicola Zingaretti, Presidente della Regione Lazio; Marcello Fiori, Capo Dipartimento della Funzione Pubblica; Paola Severino, Presidentessa della Scuola Nazionale dell'Amministrazione e Maria Chiara Carrozza, Presidentessa del Consiglio Nazionale delle Ricerche.

Durante i panel della giornata sarà inoltre possibile assistere ai Vision speech dei CEO delle aziende sponsor Platinum di Itasec22 (Akamail/Fidogroup, aizoOn, Gruppo BV TECH, Cisco, Cybertech, Dell Technologies/VMware, DigitalPlatforms, Exprivia, Minsait, Telsy). I CEO si confronteranno in particolare sulla sovranità tecnologica nazionale, sulle nuove frontiere tecnologiche della cybersecurity e sulle sfide legate alla certificazione.

Agli sponsor Platinum, Gold (7Layers, Huawei e Tiesse) e Silver (Cybertech e Hermes bay), saranno riservate anche delle Vendor Session in cui verrà mostrato il lato più business della cybersecurity e le opportunità che le aziende offrono per la protezione delle risorse informatiche. La giornata del 22 giugno si aprirà con un dialogo tra Luca Nicoletti, Direttore del servizio Programmi industriali, tecnologici di ricerca e formazione dell’ACN e Aldo Sebastiani, membro del Board della European Cyber Security Organization - ECSO - i quali discuteranno dell’importanza di incentivare l'autonomia tecnologica nell’ambito della cybersicurezza.

Da sottolineare, nel pomeriggio del 22 giugno, anche il panel sull’importanza dell’information sharing per le capacità nazionali di monitoraggio e risposta agli incidenti, con la partecipazione di Gianluca Galasso, Direttore del Servizio Operazioni/CSIRT Italia dell’ACN; Carola Frediani, giornalista e fondatrice della testata Guerre di Rete; Yuri Rassega e Cristiano Conti, rispettivamente CISO di Enel e di Fastweb. Gli incontri saranno moderati, tra gli altri, dai giornalisti: Raffaele Angius, Sonia Montegiove e Luca Zorloni di Wired Italia, media partner di Itasec22, insieme a Citynews, Cybersecurity Italia e Formiche.net. Sempre il mercoledì, Zorloni intervisterà Roberto Baldoni, Direttore dell’Agenzia Nazionale per la Cybersicurezza. La stessa giornata vedrà sul palco Vittorio Colao - Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale - e Paolo Ciocca, commissario Consob.

Particolarmente attesi sono anche gli interventi della Scientific & Technical Track (21-23 giugno) con alcuni dei massimi esperti del mondo digitale, i quali terranno a Itasec22 presentazioni di prestigio su: Political and Social Issues of Cybersecurity, Network Security, Blockchain & E-Health, Android Security, Software Security & Malware, Hardware Security, Phishing & Social Issues, Intrusion Detection e IOT Systems.

«Mai momento è stato più importante per riportare in presenza uno dei principali eventi italiani sul tema della sicurezza informatica», commenta Paolo Prinetto, direttore del Laboratorio Nazionale di Cybersecurity: «Quest’anno abbiamo scelto di dare spazio a tutti i temi che negli ultimi anni e, in particolare, nel complesso scenario geopolitico in cui stiamo vivendo, hanno scandito la quotidianità del paese, delle sue aziende, dei cittadini e delle pubbliche amministrazioni. Davanti a noi abbiamo sfide, che la scienza ha sempre affrontato unendosi e condividendo. Sugli stessi obiettivi è nata, sei anni fa, la prima edizione di Itasec. Con la stessa visione, oggi affronteremo il futuro che ci incalza»

Maggiori dettagli sul programma e per le iscrizioni a Itasec22, visitare il sito: www.itasec.it