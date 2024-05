La sugar tax verso il rinvio, ma c'è il nodo coperture

L'introduzione della sugar tax - l'imposta sulle bevande che contengono zucchero - potrebbe slittare al 2025. L'ufficialità non c'è ancora, ma la maggioranza è compatta e ormai decisa a trovare una via d'uscita dall'impasse. "La presidenza del Consiglio e il ministero dell’Economia - fanno sapere fonti di Palazzo Chigi - sono al lavoro per trovare una soluzione che consenta di posticipare al 2025 la cosiddetta 'sugar tax', la tassa sulle bevande zuccherate". Un'imposta diventata - insieme allo spalma-crediti del superbonus - un caso politico vista la netta contrarietà di Forza Italia all'introduzione del balzello. Ora però bisognerà trovare le risorse necessarie per fare a meno delle entrate che avrebbe garantito la misura. La Lega punta a ridurre i fondi destinati alle missioni internazionali, ma sul punto la quadra deve essere ancora trovata.

La misura, approvata nel 2020 dal governo Conte 2 e oggetto di diversi rinvii, mette nel mirino le bibite che contengono più di 25 grammi di zuccheri al litro (bevande gasate, succhi di frutta, energy drink). Per queste bevande è previsto un sovrapprezzo di 10 centesimi in più al litro, 25 centesimi per chilo nel caso di prodotti da diluire. Nella versione ridotta messa a punto dal governo Meloni, il balzello era stato però dimezzato (almeno per i primi sei mesi): 5 euro per ettolitro, mentre per i prodotti predisposti per essere utilizzati previa diluizione la quota è pari a 0,13 euro al chilogrammo. In ogni caso ora l'imposta potrebbe essere rinviata al 2025.

"Anche io non sono contento" che la sugar tax "entri in vigore" ha detto il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti. "L’ultima Legge di bilancio aveva fatto uno sforzo per rinviarla a luglio, con l’emendamento abbiamo fatto un ulteriore sforzo, dimezzando l’importo previsto per l’entrata in vigore al primo di luglio. Stiamo facendo esattamente in queste ore uno sforzo per cercare molto faticosamente di trovare una copertura finanziaria per rinviare l’entrata in vigore al primo gennaio del 2025, credo che alla fine ci arriveremo ma credo che non sia il tema centrale di politica economica del governo".