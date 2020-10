Almeno per ora il superbonus 110% per le ristrutturazioni energetiche e sismiche resterà in vigore solo per il 2021. Il Messaggero spiega che nonostante le voci nel governo che si spendevano per un allungamento triennale, per ora ha coperture soltanto per il prossimo anno, in attesa di sapere se la misura potrà contare sulle risorse del Recovery Fund.

Il Superbonus 110% durerà solo un anno?

Il quotidiano annuncia che nelle bozze del Documento programmatico di bilancio inviato a Bruxelles (in pratica l'ossatura della manovra), sul fronte delle ristrutturazioni edilizie sono emersi diversi particolari. Il Tesoro ha deciso la proroga di tutti i bonus in scadenza a fine anno. Compreso lo sconto fiscale del 90% per il rifacimento delle facciate degli edifici (il cosiddetto «bonus facciate»), oltre all'ecobonus al 50% e al 65% sull'efficientamento energetico (caldaie a condensazione, infissi, etc), il bonus mobili del 50% con il tetto a 10 mila euro, e il bonus al 50% per le ristrutturazioni edilizie con il limite a 96 mila euro.

La preoccupazione per la sorte di una misura decisiva come il superbonus è diffusa tra le aziende e i proprietari. Stamattina è in programma (a distanza per le nuove restrizioni anti-Covid) l'assemblea dell'Ance, l'associazione dei costruttori, presente tra l'altro il ministri Patuanelli. Il tema sarà certamente tra quelli al centro dell'attenzione. Ieri si sono già fatte sentire le associazioni che rappresentano il comparto italiano dell'involucro edilizio (serramenti, facciate continue e schermature solari): «Le attuali scadenze temporali - fanno sapere - rischiano di vanificare un processo virtuoso avviato dal governo che necessita di un periodo adeguato per affermarsi e per produrre i risultati auspicati». Ancora più laconico il presidente di Confedilizia Giorgio Spaziani Testa. Senza proroga, argomenta «sarebbe la fine dell'incentivo ancora prima della sua partenza».

"Abbiamo implementato il super bonus 110% per dare respiro a un settore, quello dell'edilizia, che non è ancora uscito dalla crisi. Il bonus è fondamentale perché riesce a ottenere tre obiettivi: il rilancio del settore edilizia, l'efficientamento energetico e il terzo è per i cittadini meno abbienti che potranno vivere in residenze confortevoli perché si potrà efficientare l'alloggio e metterlo in sicurezza", ha detto intanto il ministro dello Sviluppo Economico Stefano Patuanelli, intervenendo al tal online di Rcs Academy su energia e sostenibilità.