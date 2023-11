Il superbonus non esiste più, o quasi

Con l'agevolazione fiscale introdotta nel 2020 dal governo M5s-Pd di Giuseppe Conte per gli interventi di ristrutturazione che migliorano l'efficienza energetica di case e condomìni, l'esecutivo si impegnò a rimborsare il totale delle somme spese per le ristrutturazioni degli edifici residenziali, versando anche un contribuito aggiuntivo del 10%. Negli anni però la misura è risultata particolarmente onerosa: il governo Meloni l'ha molto cambiata, fino a smantellarla. Senza soffermarci troppo sui benefici limitati in termini di emissioni risparmiate, sugli aumenti esorbitanti dei materiali edili, sulle truffe e la nascita di piccole aziende edili spesso improvvisate, è un dato di fatto che il superbonus e gli altri bonus edilizi introdotti negli ultimi anni hanno peggiorato i conti pubblici italiani molto più del previsto.

Secondo gli ultimi dati dell'Enea (l'agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile), al 31 luglio 2023 per il superbonus erano stati aperti quasi 422mila cantieri, per un investimento totale da 84,3 miliardi di euro, di cui 74,2 miliardi a carico dello Stato. Ecco perché il superbonus non esisterà più nel 2024, di fatto, almeno per come lo abbiamo conosciuto negli scorsi anni.

Superbonus, addio 110% e stretta su chi rivende casa: cosa cambia dal 2024

In base al calo progressivo già previsto dal governo Meloni, l'incentivo che quest'anno è al 90% nel 2024 calerà ulteriorimente al 70%. Ipotizzando che le norme non cambino ancora, teoricamente sarebbe ancora possibile accedere all'agevolazione fiscale per i lavori avviati nel 2024, ma senza la cessione del credito o lo sconto in fattura e soprattutto con un'aliquota ridotta così tanto non avrebbe senso, se si considera per esempio che un altro bonus edilizio - l'ecobonus - permette di ottenere il 75% (in 10 anni e non in 4, certo, ma con meno vincoli).

Il superbonus rimane nella formula originaria e piena del 110% fino a fine 2023, ma solo per le villette unifamiliari e i condomìni con i lavori avviati nel 2022. Per gli edifici che hanno usufruito della maxi agevolazione, inoltre, cambia la rendita catastale, se gli interventi realizzati comportano di fatto un incremento del valore dell'immobile. La variazione catastale va presentata entro trenta giorni dal termine dei lavori. Non si tratta di una modifica di poco conto: nel caso di una prima abitazione, l'aumento del valore catastale (calcolato sulla rendita) va ad incidere sull'Isee, l'indicatore della situazione economica equivalente.

Con l'ultima legge di bilancio, inoltre, aumentano dall'8% all'11% le ritenute di banche e Poste italiane sui bonifici "parlanti", fondamentali per accedere ai benefici fiscali previsti con i bonus edilizi. Con due effetti: una minore liquidità per le imprese che effettuano i lavori di ristrutturazione, e che per questo già protestano, e maggiori entrate per le casse dello Stato, stimate in un miliardo di euro in un anno.

Non solo, perché nell'ultima manovra c'è un'altra stretta sul superbonus, forse quella più rilevante e per certi versi inaspettata: la tassa sulla vendita degli immobili ristrutturati sfruttando l'incentivo. Nello specifico, l'imposta riguarderà la plusvalenza che si realizza nella vendita di un immobile. Se la casa per cui è stato chiesto il superbonus viene venduta prima dei 10 anni da quando sono terminati i lavori, si pagherà l'imposta sul cosiddetto "capital gain immobiliare". Di norma, la legge sulle plusvalenze immobiliari in vigore oggi - contenuta nel testo unico delle imposte sui redditi -, prevede che chi vende la propria casa debba pagare un'imposta del 26% sostitutiva dell'Irpef sulla plusvalenza realizzata, ossia sulla parte di guadagno rispetto al valore di acquisto. Ci sono tre eccezioni. La norma in questione non si applica:

per gli immobili ereditati, per successione o donazione;

se la casa in questione è stata l'abitazione principale di chi la vende per la maggior parte del periodo intercorso tra il termine dei lavori e la vendita;

quando i lavori sono stati pagati direttamente ed è stato chiesto il rimborso nella dichiarazione dei redditi. Se si rivende dopo 5 anni, ma prima di 10, il prezzo di acquisto o il costo di costruzione vengono rivalutati ricorrendo all'indice Istat.

In tutti gli altri casi si paga il 26% sul guadagno realizzato. Ora, con la manovra 2024, viene aggiunto il caso del superbonus. Tradotto: se una casa viene rivenduta prima di 10 anni dalla fine dei lavori realizzati sfruttando l'agevolazione fiscale, la plusvalenza del 26% andrà calcolata tenendo conto anche del maggior valore dovuto ai lavori di ristrutturazione edilizia.

