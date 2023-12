Superbonus 2024: cosa succederà nei primi mesi dell'anno

C’è una scadenza che incombe sulle teste degli italiani: quella del Superbonus che scatterà il 1° gennaio 2024. Ci sono circa 30mila cantieri ancora aperti che rischiano di passare dal bonus del 110 per cento al 70 per cento per non essere riusciti a completare buona parte dei lavori entro la fine del 2023. La differenza dovranno pagarla di tasca propria i condomini, le famiglie dunque, e questa non è affatto una buona notizia visto che "i lavori in bilico sono soprattutto nelle periferie dove vivono nuclei con redditi medio-bassi" spiega l’Ance, l’Associazione nazionale dei costruttori edili.

L’ultimo Consiglio dei ministri dell’anno in programma il 28 dicembre, però, potrebbe varare un decreto ad hoc per evitare il peggio. Una misura sulla quale la maggioranza si è scontrata più volte, ritardando persino l’iter della legge di bilancio 2024. Cosa succederà al Superbonus nei primi tre mesi del nuovo anno?

Superbonus: si attendono novità dal Cdm del 28 dicembre

Riflettori puntati sull’ultimo Consiglio dei ministri dell’anno convocato per il 28 dicembre, per sapere se arriverà o meno il tanto atteso salvagente sul Superbonus. Questa situazione sta lasciando con il fiato sospeso migliaia di famiglie, circa 300mila, che rischiano un contenzioso con l’agenzia delle entrate per non essere riuscite a concludere in tempo i lavori di ristrutturazione per i quali avevano chiesto il bonus 110 per cento. Secondo il nuovo impianto generale della misura, infatti, dal 1° gennaio la percentuale da portare in detrazione scenderà al 70 per cento e poi al 65 per cento nel 2025.

La pressione di Forza Italia e Fratelli d'Italia sulla necessità di una mini proroga sembra aver dato buoni frutti, ammorbidendo la rigida posizione del ministro leghista dell’Economia Giancarlo Giorgetti che solo qualche settimana fa aveva definito il Superbonus "radioattivo come Chernobyl".

Il governo sembrerebbe pronto a varare un decreto ad hoc per favorire la chiusura a costo zero di una parte dei cantieri rimasta bloccata, senza però dover stanziare troppi fondi visto che il maxi bonus edilizio ha già richiesto oltre 100 miliardi di euro. Vediamo insieme tutte le ipotesi in campo.

Superbonus: proroga o solo Sal straordinaria?

I costruttori e il vice premier Tajani continuano a chiedere un mini-rinvio di tre mesi del Superbonus, ipotesi che costerebbe 4 miliardi di euro, vale a dire 500 milioni l’anno in più fino al 2027 rispetto al 70 per cento già coperto. La proposta riguarderebbe i condomini che al 31 dicembre 2023 hanno completato i lavori al 70 per cento: verrebbe data loro la possibilità di usufruire ancora del 110 per cento (o del 90 per cento in base alla delibera di inizio cantiere).

Il ministro Giorgetti però sembrerebbe disposto a concedere solo un "Sal straordinario", uno Stato di avanzamento lavori al 31 dicembre, per dare alle imprese la possibilità di certificare i lavori effettivamente realizzati alla fine del 2023 e permettere così ai condomini di scontare le spese. Una finestra di due settimane per presentare le fatture fino al 18 gennaio 2024.

Una misura che mette d’accordo un po’ tutti, ma di cui non si conoscono bene i costi visto che molti condomini, considerando che l'agevolazione sta per scadere, potrebbero gonfiare le spese. E così mentre Forza Italia sostiene che la Sal straordinaria è a costo zero per lo Stato si cerca una soluzione per ricompattare la maggioranza, già spaccata sul Mes.

Nel frattempo le associazioni di categoria invitano il governo a pensare ai "pesantissimi effetti su imprese e famiglie" di una mancata proroga. Alcune imprese potrebbero fallire e mandare a casa i propri dipendenti mentre alcune famiglie saranno costrette a ipotecare le proprie case per far fronte ai contenziosi con l’agenzia delle entrate.