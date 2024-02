Superbonus: chi rischia la multa e di dover restituire tutti i soldi

Mercoledì 31 gennaio la Camera ha approvato il decreto legge sul superbonus con 140 sì, 92 no e 15 astenuti. Il provvedimento passa ora al Senato ed è atteso nell'aula di Palazzo Madama dal 20 febbraio, così come stabilito dalla conferenza dei capigruppo. In tal modo il governo ha blindato ancora una volta il decreto superbonus dopo aver già "stretto le maglie" in commissione Finanze. I deputati del centrosinistra hanno aspramente criticato il provvedimento non solo per il contenuto in sé, ma anche perché non sono state recepite le richieste di prorogare l'agevolazione fiscale per alcuni casi di "reale fragilità", come quelli di chi ha avuto gli immobili danneggiati da catastrofi, alluvioni o incendi.

In parole povere, il decreto - approvato a fine anno dal Consiglio dei ministri - salva i lavori col 110% certificati entro il 31 dicembre e prevede, tra l'altro, un aiuto per i redditi bassi, limitando gli interventi con il bonus barriere architettoniche per evitarne l'uso improprio. Alla luce delle coperture previste, per il governo e i deputati del centrodestra "non si poteva fare di più". Per il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti la priorità è "l'equilibrio dei conti pubblici".

Gli accertamenti fiscali sul superbonus: i cittadini a rischio

L'agevolazione al 110%, dunque, rimane soltanto per chi ha optato per sconto in fattura o cessione del credito sui lavori certificati entro dicembre 2023. Per tutti gli altri lavori, dal primo gennaio 2024 la detrazione passa al 70%. Nel testo del decreto, però, è stata individuata una "falla": lo "scudo" dagli accertamenti fiscali per chi non completerà i lavori avviati con il superbonus non coprirà tutti i contribuenti. Perché potranno beneficiarne solo coloro che hanno utilizzato lo sconto in fattura. In soldoni, significa che chi ha utilizzato il 110% attraverso il canale "ordinario" della detrazione dalle proprie imposte dovrà restituire i soldi ricevuti nel caso in cui non terminasse i lavori di efficientamento energetico della propria abitazione e non riuscisse ad ottenere un miglioramento di due classi energetiche.

La norma sullo scudo dagli accertamenti era stata decisa per evitare ai contribuenti onesti la beffa di trovarsi l'Agenzia delle entrate a chiedere indietro le somme per i lavori già effettuati, oltre al danno di non aver potuto concludere i cantieri per lo stop definitivo alla maxi agevolazione fiscale deciso dal governo Meloni. C'è però chi rimane escluso. Questa "copertura" ora resterà valida soltanto per chi ha utilizzato lo sconto in fattura per effettuare i lavori, mentre lascerà fuori, come detto, i contribuenti che hanno deciso di scaricare dalle proprie tasse, anno per anno, le quote del bonus 110%.

Il fondo povertà, il sismabonus e le barriere architettoniche

Nel testo ci sono anche altre novità. Per tutelare i cittadini meno abbienti e consentire la conclusione dei cantieri al 110% che abbiano raggiunto uno stato di avanzamento dei lavori non inferiore al 60% al 31 dicembre 2023, è previsto uno specifico contributo, riservato ai percettori di redditi inferiori a 15mila euro, in relazione alle spese sostenute dal primo gennaio 2024 al 31 ottobre 2024. Il contributo sarà erogato dall'Agenzia delle entrate, secondo criteri e modalità stabiliti da un decreto del ministero dell'economia. Si esclude, poi, la cessione del credito nel caso di interventi di demolizione e ricostruzione in zone sismiche per i quali non sia stato richiesto il titolo abilitativo alla data di entrata in vigore del decreto legge. Vengono inserite verifiche più puntali per limitare l'agevolazione soltanto agli edifici effettivamente danneggiati da eventi sismici.

Per arginare eventuali frodi, si limitano gli interventi sottoposti all'agevolazione chiarendo a quali si fa riferimento. È necessaria un'apposita asseverazione per il rispetto dei requisiti, a garanzia che i lavori vengano effettivamente realizzati per abbattere le barriere architettoniche. Da gennaio 2024 la cessione del credito è consentita per le parti comuni dei condomini con uso abitativo e alle persone fisiche con redditi inferiori a 15mila euro. Il limite del reddito non si applica alle persone con disabilità.