Non solo Superbonus, la stretta per i bonus edilizi

Non solo Superbonus, che diventa sempre più magro e sempre più difficile da ottenere, anche gli altri aiuti previsti che gli deve eseguire dei lavori in casa cambiano con il 2024: dal bonus mobili al quello per la rimozione delle barriere architettoniche. Vediamo come.

Superbonus

Dal primo gennaio 2024 scende dalla doppia versione del 110% e 90% oggi in vigore al 70% il Superbonus edilizio, che sarà peraltro riservato unicamente ai condomini. Si scende al 65% nel 2025.

La sanatoria per il Superbonus

La mini proroga del Superbonus 110% è arrivata con un decreto ad hoc varato dal Governo poche ore prima della Manovra. Il provvedimento tutela i lavori asseverati entro il 31 dicembre 2023 e salvaguarda le famiglie meno abbienti. I lavori, sulla base degli stati di avanzamento, non sono oggetto di recupero in caso di mancata ultimazione dell'intervento stesso, ancorché tale circostanza comporti il mancato soddisfacimento del requisito del miglioramento di due classi energetiche.

Per i redditi più bassi, con Isee sotto i 15mila euro e che abbiano raggiunto entro il 31 dicembre di quest'anno il 60% dei lavori il Fondo di povertà compenserà la differenza tra il 70% di agevolazione prevista dal primo gennaio e il 110%. Tutto questo, però, entro il 31 ottobre del prossimo anno.

Stop al bonus villette

Stop al Superbonus per le villette dal primo gennaio 2024. Il 31 dicembre scade, infatti, la proroga dell'agevolazione che era riservata a quanti avessero effettuato almeno il 30% dell'intervento complessivo al 30 settembre 2022.

Ecobonus

Resta per tutto il 2024 la detrazione al 50% per spese fino a 60mila euro per la sostituzione di serramenti e infissi, schermature solari o caldaie a biomassa. L'Ecobonus per i condomini prevede uno sgravio del 70% e riguarda una spesa massima di 40mila euro per l'isolamento termico delle parti comuni opache con incidenza superiore al 25%. È previsto per tutto il 2024 se il titolo edilizio è stato presentato entro il 16 febbraio 2023.

Bonus mobili

Scende da ottomila a cinquemila euro nel 2024 la spesa massima detraibile per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici per la quale è possibile usufruire di una agevolazione del 50%.

Sismabonus

Prorogato a tutto il 2024 il Sismabonus per le spese di messa in sicurezza antisismica. Possibile una detrazione del 50% per una spesa massima di 96mila euro per unità immobiliare. La detrazione sale (70 o 80%) quando dalla realizzazione degli interventi si ottiene una riduzione del rischio sismico di 1 o 2 classi. Nell'ultimo decreto Superbonus è stata inserita una mini-stretta per cui si può accedere all'agevolazione solo se la richiesta di titolo abitativo per i lavori è stata presentata prima dell'entrata in vigore del provvedimento.

Bonus barriere architettoniche

Il decreto Superbonus ha limitato l'ambito dell'agevolazione al 75% solo a una serie di interventi specifici come l'installazione e la modifica di scale, rampe, ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici. Esclusi quelli riguardanti l'automazione di specifiche tipologie di impianto (porte automatiche, tapparelle e saracinesche motorizzate, imposte e persiane automatiche). Dal primo gennaio 2024 la cessione del credito è consentita per le parti comuni dei condomini con uso abitativo e alle persone fisiche con redditi inferiori a 15mila euro.