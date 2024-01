I bonus ancora attivi per ristrutturare casa nel 2024

Il 2024 è il primo anno in cui non si può accedere al Superbonus 110, al netto delle proroghe. Resta la criticata agevolazione per ristrutturare casa introdotta dal governo Conte e ora smantellata dal governo Meloni, ma a una percentuale inferiore e insieme ad altri incentivi: ci sono infatti diversi bonus edilizi ancora attivi che permettono di realizzare dei lavori di ristrutturazione sotto diversi profili che potranno continuare anche nel 2025.

Superbonus 2024: come cambia e cosa succede nel 2025

Dopo aver superato i 100 miliardi di euro di spesa per le casse pubbliche, dal primo gennaio 2024 il Superbonus cambia. La percentuale scende dalla doppia versione del 110% e 90% al 70% ma questa volta l'agevolazione non riguarderà tutti come in passato e sarà riservata ai soli condomini. Difatti, non sarà più possibile usare il bonus per le villette.

Nel 2024 c'è chi ancora potrà usare la versione del 110%: oltre ai comuni colpiti da terremoto, la proroga del governo era arrivata con un decreto ad hoc varato poche ore prima della Manovra. Il provvedimento tutela i lavori asseverati entro il 31 dicembre 2023 che abbiano raggiunto almeno il 60% di avanzamento dei lavori e riguarda le famiglie meno abbienti con un Isee sotto i 15mila euro. La nuova scadenza è entro ottobre 2024, mentre nel 2025 il Superbonus scenderà al 65%, con i massimali che cambiano a seconda dell'intervento da fare.

Tutti i bonus edilizi del 2024: la tabella con gli importi

Il Superbonus non è l'unica agevolazione esistente per ristrutturare casa. Nel 2024 ci sono ancora diversi bonus edilizi ancora attivi che permettono di avviare lavori di varia natura nel proprio appartamento spendendo meno del normale.

Come si vede dalla tabella sottostante elaborata da Confedilizia, ad esempio nel 2024 si potrà ancora usufruire del Bonus ristrutturazione, chiamato anche "Bonus casa". Le caratteristiche sono confermate rispetto all'anno scorso: 50% di detrazione fiscale con tetto massimo fissato a 96.000 euro di spesa.

Anche l'Ecobonus rimane attivo nel 2024: la detrazione è del 50% fino a 60mila euro per la sostituzione di infissi, serramenti, schermature solari e caldaie a biomassa. Per i condomini lo sgravio previsto è invece del 70%, con una spesa massima di 40mila euro per l'isolamento termico delle parti comuni opache con un'incidenza superiore al 25%. Nel 2025 la percentuale di sgravio scende al 36% con massimale a 48mila euro di spesa.

Conferma anche per il Bonus per l'eliminazione delle barriere architettoniche, che nel 2024 e 2025 avrà un'aliquota del 75% di detrazione fiscale. Nel 2024 si potrà accedere anche a Bonus mobili, Eco-sismabonus e Bonus verde - secondo le modalità indicate nella tabella -, ma ancora non è chiaro cosa succederà a queste misure nel 2025.