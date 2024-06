Quanto ci sono costate le truffe sul Superbonus

Non solo Superbonus e, in generale, i bonus edilizi sono costati più del previsto, ma per la mole di denaro che hanno mosso hanno anche prodotto numerose truffe ai danni dello Stato, oltre che frequenti disagi per i residenti che volevano ristrutturare casa con le agevolazioni. Nell'ultimo rapporto della guardia di finanza i crediti d'imposta sui bonus costituiscono una parte importante delle indagini concluse, sia per il numero di persone denunciate che per le somme sottratte all'erario.

In generale, nel bilancio operativo 2024 la guardia di finanza ha segnalato che nel 2023 e nei primi cinque mesi del 2024, sono stati eseguiti circa 1,5 milioni di interventi ispettivi e circa 110 mila indagini per "contrastare gli illeciti economico-finanziari e le infiltrazioni della criminalità nell’economia". E di truffe allo Stato tramite i crediti per Superbonus e bonus edilizi ce ne sono state.

Il costo delle truffe con Superbonus e bonus edilizi coi crediti d'imposta

Secondo i dati estratti dal rapporto della guardia di finanza. 19.928 persone sono state denunciate per reati tributari, di cui 423 tratti in arresto. Questi sono i numeri legati all'esito di indagini delegate dalla magistratura. Il problema sono stati i crediti d'imposta generati da Superbonus e bonus edilizi, che permettono di "spalmare" il costo delle ristrutturazioni su più anni fiscali.

Nel rapporto si legge che la guardia di finanza ha segnalato all'Agenzia delle entrate crediti d'imposta agevolativi in materia edilizia ed energetica inesistenti o a elevato rischio fiscale, con il sequestro di beni che derivano proprio da evasione e frode fiscale per un valore di oltre 8,3 miliardi di euro.

Questa cifra è solo una parte del tutto: il diretto dell'Agenzia delle entrate, Ernesto Maria Ruffini, in audizione alla commissione finanze del Senato aveva dichiarato che nel complesso i crediti d'imposta relativi a tutti i bonus edilizi e "oggetto di truffa" sono quantificabili in circa 15 miliardi di euro. Di questi, 8,6 miliardi sono stati sequestrati dall’autorità giudiziaria - dato che all'incirca combacia con quello della guardia di finanza - mentre 6,3 miliardi sono stati tolti dalla "piattaforma cessione crediti" dell'agenzia.