Superbonus, è (quasi) finita: chi può avere la cessione del credito entro oggi

I tempi sono stretti, strettissimi. L'ultimo decreto del governo Meloni sul superbonus, con la cancellazione dello sconto in fattura e la cessione dei crediti edilizi, è operativo. E ora è corsa contro il tempo per chi, pur essendo nel passato in regola con tutti gli altri criteri previsti dalla legge, ha fatto un errore o non ha comunicato all'Agenzia delle entrate di aver optato per lo sconto in fattura e la cessione del credito rispetto ai lavori del 2023. Se non lo si farà entro giovedì 4 aprile, bisognerà pagare la fattura per poi scontarla dalle imposte della dichiarazione dei redditi in più anni. Tradotto: non riuscire a inviare tutte le comunicazioni entro il 4 aprile significherà non poter cedere il credito e il ritorno al regime della detrazione sulla dichiarazione dei redditi.

La norma, di non facile lettura per i suoi rimandi legislativi, è nel testo finale pubblicato in Gazzetta Ufficiale che presto approderà in Parlamento: Camera e Senato hanno sessanta giorni di tempo per convertirla in legge, come avviene per tutti i decreti legge. Di fatto, il nuovo provvedimento approvato nei giorni scorsi dal governo introduce nuove limitazioni, eliminando alcune eccezioni e concessioni che lo stesso esecutivo aveva avallato con il precedente decreto sul tema, nel dicembre 2023. Scorrono dunque i titoli di coda per la generosa agevolazione fiscale garantita dallo Stato per gli interventi di ristrutturazione edilizia che migliorano l'efficienza energetica di case e condomìni, in vigore dal maggio del 2020 (governo Conte II).

L'ultimo provvedimento sui bonus edilizi elimina ogni tipo di sconto in fattura e cessione del credito per tutte le tipologie di agevolazioni edilizie che ancora lo prevedevano. In sintesi, restano solo le detrazioni fiscali, opzione certamente meno appetibile e meno utilizzata dai contribuenti rispetto a sconto in fattura e cessione del credito. I crediti d'imposta relativi ai bonus edilizi verranno sospesi a chi ha debiti con l'erario, e saranno compensati con quelli.

La data chiave del 4 aprile 2024 per il superbonus

Non solo. È stata cancellata anche la cosiddetta "remissione in bonis", il meccanismo che prevedeva la possibilità per il contribuente in ritardo di presentare la documentazione necessaria per accedere ai bonus edilizi con il pagamento di una piccola multa di 250 euro, entro il 15 ottobre 2024. Il termine ultimo per caricare la documentazione in questione è e rimane il 4 aprile 2024. La decisione è stata presa per acquisire entro quella data l'ammontare del complesso delle opzioni esercitate e delle cessioni stipulate. Il 4 aprile, dunque, sarà l'ultimo giorno per le comunicazioni all'Agenzia delle entrate su cessioni dei crediti e sconti in fattura relativi all'anno 2023. Non si potrà più andare oltre, mentre in precedenza era previsto che per i lavori non ancora ultimati si potessero compiere variazioni ai piani, con il pagamento di sanzioni limitate.

La questione della Cila

Questa "tagliola" si aggiunge al fatto che il blocco alla cessione varrà anche per chi ha inviato la comunicazione di inizio lavori (Cila) entro il 16 febbraio del 2023, quindi in tempo utile, ma poi non ha effettuato i pagamenti. La corsa a regolarizzare la mancata o errata comunicazione la impone l'articolo 3 del decreto. A salvarsi, quindi, sarà solo chi è in possesso delle fatture che documentano le spese sostenute per l'avvio dei lavori. Lo sconto sulla dichiarazione, per il valore degli importi dei lavori, rischia però di non poter essere utilizzato da chi ha redditi bassi - e quindi è "incapiente" - e non ha imposte da scontare. In ogni caso i tempi saranno stretti: per consentire la "remissione in bonis" già nel passato c'erano stati dei rinvii, ma ora l'arrivo del decreto legge a ridosso delle festività pasquali lascerà ancora solo qualche ora per mettersi in regola.

Cosa succede alle case danneggiate dai terremoti

Il testo finale conferma invece che lo stop allo sconto in fattura e alla cessione del credito non si applicherà agli immobili danneggiati dai terremoti di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria verificatisi il 6 aprile 2009 e a far data dal 24 agosto 2016. Ma con un "paletto": la deroga "trova applicazione nel limite di 400 milioni di euro per l'anno 2024, di cui 70 milioni per gli eventi sismici verificatesi il 6 aprile 2009", c'è scritto nel testo.

Non è escluso che arrivino altre novità su quest'ultimo punto. "Sono già a lavoro per sostituire il 110% con un aumento del contributo parametrico", ha scritto il commissario straordinario alla ricostruzione post sisma, Guido Castelli, nella lettera inviata ai sindaci del cratere sismico, per spiegare comunque che "la somma di 330 milioni che ho personalmente indicato al Mef, quale provvista necessaria per il periodo aprile-dicembre 2024, è assolutamente sufficiente al nostro fabbisogno".

Le spese entro il 30 marzo

Il cuore del decreto, di certo, è il blocco della cessione dei benefici fiscali dei bonus per tutta una serie di situazioni finora salvaguardate: terzo settore, Iacp, cooperative di abitazione a proprietà indivisa. Ma rischia di avere un effetto retroattivo anche su chi, rispettando i decreti del passato, aveva presentato la comunicazione di inizio lavori, la cosiddetta Cila, entro il 16 febbraio del 2023. Il governo, infatti, ferma gli sconti in fattura e le cessioni alle Cila "dormienti", vale a dire quei casi in cui "non è stata sostenuta alcuna spesa", documentata da fattura, per lavori già effettuati alla data del 30 marzo, quando è entrato in vigore il decreto.

Si tratta di una scelta obbligata per salvaguardare i conti pubblici, ha spiegato il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, perché l'attivazione di questi bonus ancora "in sonno" rischiava di avere effetti negativi sul deficit di quest'anno (effetti che al momento il governo non potrebbe calcolare). Una situazione che, però, creerà difficoltà a chi ha avviato i lavori ma non ha ancora effettuato alcun pagamento: una pratica più diffusa di quanto non si possa credere, visto che in molti casi i lavori sono stati finanziati proprio con la "moneta fiscale" garantita dagli sconti del superbonus.

I dati sul costo del superbonus, d'altronde, sono chiari. L'ultimo report dell'Enea (l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile), risalente a fine febbraio 2024, calcola una spesa a carico dello Stato di 114,4 miliardi di euro. Oltre 7 miliardi in più rispetto al mese di gennaio. La decisione del governo Meloni arriva anche guardando alle nuove previsioni che l'esecutivo farà a breve con il Def (documento di economia e finanza), nel mese di aprile, e per le quali si attende anche la valutazione da parte di Eurostat sui criteri di contabilizzazione dei bonus. Le indiscrezioni emerse finora parlano di ulteriori sforamenti per 10 miliardi di euro.

Il superbonus dal 2020 a oggi

Il superbonus è una misura ideata e introdotta nel 2020 dal secondo governo di Giuseppe Conte. Fino a fine 2022 prevedeva un rimborso del 110% delle spese sostenute per i lavori. Per chi ha fatto domanda nel 2023, invece, il rimborso è del 90%, mentre dal 2024 è sceso ulteriormente al 70%. All'inizio l'agevolazione poteva essere riscossa in tre modi diversi:

la detrazione fiscale per i proprietari delle abitazioni che pagavano i lavori di ristrutturazione di tasca propria, con i rimborsi poi fatti dallo Stato detraendo gli importi dalle tasse dovute negli anni successivi;

lo sconto in fattura applicato dai fornitori e dalle imprese: chi faceva i lavori si "caricava" il credito fiscale dei proprietari delle case, per recuperarlo in un secondo momento dallo Stato sotto forma di detrazione fiscale;

la cessione del credito di imposta, infine: il meccanismo permetteva di trasferire la detrazione fiscale ad altre imprese, banche, enti o professionisti.

Poi sono state gradualmente introdotte diverse limitazioni nelle modalità di riscossione e di utilizzo dell'agevolazione, fino alle novità drastiche delle ultime ore.