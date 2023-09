Dal superbonus costi imprevisti, ci costa 100 miliardi e Meloni cambia tutto: le novità dal 2024

Il Superbonus continua a pesare sul bilancio statale. Il governo Meloni aveva tentato di arginare il fenomeno, ma i bonus edilizi sono andati da tempo fuori controllo. E in vista della legge di bilancio c'è preoccupazione: le ristrutturazioni continuano a togliere risorse a una manovra finanziaria che già, si sapeva, non sarebbe stata semplice. Il problema sono i crediti legati alle ristrutturazioni edilizie: da marzo ad agosto 2023, in soli cinque mesi, sono saltati fuori altri 35 miliardi di crediti ceduti o scontati in fattura dalle imprese. Cifre non previste, che complicano ulteriormente i piani del governo. I bonus edilizi cambiano dal 2024: vediamo le ultime novità in arrivo con la legge di bilancio.

Superbonus e i costi senza fine per lo Stato

Il Superbonus approvato dal governo Conte aveva lo scopo di cambiare volto al vecchio parco edilizio italiano, ma passerà alla storia come una delle spese più importanti del bilancio pubblico, con benefici modesti rispetto alle risorse impegnate. Ma bisogna considerare tutti i bonus edilizi.

Da marzo ad agosto 2023 i crediti legati alle ristrutturazioni agevolate sono cresciuti da 110 a 146 miliardi, secondo le informazioni fornite dal direttore dell'agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Di questi, solo 23 sono stati già erogati, gli altri 123 miliardi, scontabili in quattro anni, sono in gran parte senza un compratore. E poi bisogna aggiunge altri venti miliardi di crediti portati direttamente in detrazione. In più, 4 miliardi di crediti si sono rivelati fasulli e quelli irregolari, a fine agosto, arrivavano a 12,8 miliardi.

In generale, i bonus edilizi sono costati più del previsto: il bonus facciate introdotto nel 2020, al 90 per cento, doveva costare 5,9 miliardi, ma ne sta costando 26. Per il Superbonus 110 per cento si prevedeva una spesa di 35 miliardi, ma secondo gli ultimi dati forniti dall'Enea si va verso i 100.

I benefici prodotti dagli incentivi sono stati modesti: +1,2 punti di Pil nel 2021, +0,7 per cento nel 2022 lo scorso anno e addirittura un punto in meno nel 2023, ma per l'ultimo anno le stime dovrebbero essere aggiornate in negativo. Tutto questo per effettuare lavori di ristrutturazione su poco più di 422mila edifici, circa il 3 per cento del totale.

Ai modesti effetti economici si aggiungono i problemi di equità: il Superbonus non ha infatti avuto un limite di reddito ed è stato usato indistintamente da ricchi e meno ricchi: "La generosità delle agevolazioni verso i contribuenti più ricchi può risultare critica sul piano dell’efficienza dato che per questi contribuenti il 'peso morto' - ossia le attività che verrebbero comunque realizzate anche in assenza di incentivo - è plausibilmente maggiore", sottolineava l'Ufficio parlamentare di bilancio in una nota sulla misura.

Il nuovo Superbonus del governo Meloni: come cambiano i bonus edilizi dal 2024

La direttiva europea "Case Green" per ristrutturare le case e portarle a una soglia minima di efficienza energetica non è ancora stata definita, ma è noto che il parco immobiliare italiano ha bisogno di adeguarsi a nuovi standard, per inquinare meno e permettere ai cittadini di risparmiare energia. In Italia, gli edifici residenziali sono circa 12,4 milioni, con quasi 32 milioni di abitazioni. Oltre il 60 per cento è stato costruito più di 45 anni fa, come si vede dai dati a disposizione sulla classe energetica degli edifici forniti da Enea: più della metà si trova infatti nelle due classi peggiori, F e G.

Per questo motivo il governo Meloni pensa a un nuovo sistema dei bonus edilizi, riformando le detrazioni esistenti. Intanto, dal 2024 si andrà sempre più verso una convergenza dei vari incentivi attualmente previsti, magari concentrandoli in un'unica misura, come aveva spiegato a Today.it Erica Mazzetti, deputata di Forza Italia firmataria del disegno di legge sui nuovi bonus edilizi.

"Il settore va incentivato in maniera strutturale, dobbiamo riordinare gli incentivi, sono troppi e si sovrappongono - diceva a Today.it Mazzetti -. In più, non possiamo pensare di ristrutturare la casa gratis a tutti. Bisogna guardare ai prossimi 20 anni: il nostro Paese ha necessità di un maggiore efficientamento energetico, migliorare dal punto di vista sismico e aumentare l'uso intelligente dell'acqua".

La riforma prevederà più aliquote di detrazione a seconda dei miglioramenti che raggiungerà l'edificio in questione, da ottenere attraverso interventi con vari livelli di priorità. Il governo prevede che la durata di questi incentivi dovrà essere "almeno decennale" per centrare gli obiettivi su clima ed efficienza energetica e rispettare anche la nuova direttiva europea.

Quali lavori di ristrutturazione verranno finanziati: le modalità allo studio

Nel disegno di legge sul riordino degli incentivi per ristrutturare casa sono elencate le spese che potranno essere detratte con i nuovi bonus edilizi:

Isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate su edifici esistenti, che interessano "il loro involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25 per cento";

Sostituzione degli impianti di climatizzazione, con impianti a condensazione di classe A o pompe di calore o con impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici o con caldaie a biomasse a 5 stelle o tramite allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente;

Installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda sanitaria, nonché di impianti solari fotovoltaici anche connessi alla rete elettrica e anche dotati di sistemi di accumulo;

Incremento dell'efficienza e riduzione dei consumi idrici, nonché per la raccolta, eventuale depurazione, conservazione e riutilizzo delle acque meteoriche e delle acque reflue;

Installazione di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati a energia elettrica;

Installazione di finestre comprensive di infissi, rispondenti a specifici requisiti di qualità. Non solo le finestre vere e proprie, ma anche porte di ingresso, porte e portoni da garage, e anche porte interne se contribuiscono a migliorare l'efficientamento energetico dell'edificio;

Installazione di tende.

Per accedere ai nuovi incentivi, gli interventi di ristrutturazione dovranno far raggiungere all'edificio in questione almeno la classe energetica D o migliorare di due classi se già in classe E o D. Se non è possibile, per gli edifici in classe F o G, la detrazione è riconosciuta nel limite dell'80 per cento a fronte del miglioramento di almeno due classi energetiche.

La cessione del credito e dello sconto in fattura verranno ripristinati ma per tutti, è saranno consentiti per interventi relativi nella prima casa di abitazione e nelle parti comuni degli edifici condominiali" per:

I soggetti con un reddito fino a 50.000 euro;

I soggetti in regime forfettario.

L'aliquota della detrazione si ridurrà progressivamente per i redditi superiori a 80.000 euro fino al limite del 40 per cento della detrazione che spetterà ai redditi oltre i 150.000 euro. Per i "soggetti privi di capacità fiscale", invece, la detrazione si applica al 100 per cento.

Per finanziare questi interventi, il disegno di legge parla di "Mutui verdi" destinati a finanziare gli interventi di efficienza energetica e antisismica degli edifici residenziali, nell'ambito dei quali lo Stato assolve la funzione di garante del buon fine, nonché di sostegno, mediante accollo, in tutto o in parte della quota interessi, anche mediante coinvolgimento dei Fondi di garanzia per l'abitazione già esistenti e utilizzando le risorse della Banca Europea per gli Investimenti.

