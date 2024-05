Cambia ancora il Superbonus, Giorgetti: "Obbligo di spalmare i crediti su 10 anni"

Arriva l'obbligo di spalmare i crediti del Superbonus a 10 anni. Lo ha indicato il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti dopo aver partecipato ai lavori della commissione Finanze del Senato sui bonus edilizi. Non ci sarà inoltre spazio a nuove deroghe. Per venerdì è invece atteso l'emendamento del governo: il testo dovrebbe raccogliere - oltre all'obbligatorietà di spalmare i crediti su 10 anni annunciata dal ministro dell'Economia - anche la norma che affida ai Comuni i controlli sui cantieri prevedendo che il 50% delle somme indebitamente utilizzate e recuperate dai Comuni resterà nelle casse degli Enti locali, come riferito dal relatore Salvitti. Il provvedimento è atteso mercoledì pomeriggio in Aula al Senato.

Se i controlli potranno dar luogo a vere tempeste giudiziarie, è l'effetto dell'obbligo a spalmare i crediti in 10 anni a creare scompensi nel mondo economico. "Falliranno decine di migliaia di imprese" sbraita il capogruppo del Pd al Senato Francesco Boccia "Prima hanno loro stessi prorogato" le norme per "le unifamiliari, non ponendosi il tema dei tempi e della programmazione degli investimenti. Ora frenata improvvisa, senza distinguere chi regge e chi non regge. Ci sono imprese che possono permettersi un cambio di regole in corso e imprese che falliranno", osserva Boccia.

Il capogruppo del M5s al Senato Stefano Patuanelli, intercettato a Palazzo Madama si mette nei panni di un'impresa che ha programmato il suo flusso di cassa con la compensazione in 4 anni: "La misura annunciata da Giorgetti crea dei vuoti enormi, ma a cascata, oltre alle imprese che falliranno, falliranno i fornitori che non verranno pagati dalle imprese", dice Patuanelli.

Secondo CNA Costruzioni l'estensione obbligatoria da 4 a 10 anni del periodo di utilizzo dei crediti sarà una misura penalizzante per le imprese del settore che stanno vivendo una fase di difficoltà a causa della congiuntura economica, tuttavia le parole del ministro in Commissione finanze sembrano invece escludere che l'obbligo a 10 anni possa avere carattere retroattivo. "Sarebbe dirompente per imprese e cittadini calpestando un diritto acquisito" sottolinea Cna.

Dal Superbonus 200 miliardi di debito pubblico

Gli incentivi permettevano di detrarre dalle tasse i costi dei lavori edili per un periodo di 4-10 anni, oppure di utilizzare il credito d’imposta come forma di pagamento nei rapporti con costruttori o banche, sono costati alle casse pubbliche più di 200 miliardi di euro in soli quattro anni. Incentivi che peseranno sul debito pubblico italiano - il secondo più grande della zona euro e sotto stretto controllo da parte delle agenzie di rating - è visto dal ministero del tesoro in aumento fino a quasi il 140 per cento del PIL fino al 2026.

Ora, dopo aver bloccato - con poche eccezioni - la possibilità di vendere crediti d’imposta derivanti da lavori edili, prevedendo di rendere deducibile dalle imposte il costo dei lavori eseguiti dall’inizio del 2023 in un periodo di dieci anni, il governo italiano spera di mitigare l'impatto sul debito impedendo ulteriori sconfinamenti nei prossimi anni rispetto alle previsioni di cassa.