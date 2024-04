I costi del Superbonus nella busta paga degli italiani: Meloni e Giorgetti "censurano" il Def

La legge di bilancio per il 2025 si complica prima ancora di nascere. Il governo Meloni ha presentato il Def in una versione "light", alleggerita. Le cause principali sono due: Superbonus e nuovo Patto di stabilità. La conseguenza è che non si sa quanto si potrà spendere il prossimo anno e se sarà possibile confermare le misure più importanti della scorsa manovra, come il taglio del cuneo fiscale e altre riduzioni delle tasse. Nel frattempo il Superbonus non si ferma e continua a far salire i costi per le casse dello Stato: gli effetti continueranno a vedersi nei prossimi anni.

Cosa c'è nel Def 2024 e perché è diverso dal solito

Nel Consiglio dei Ministri di oggi, 9 aprile 2024, il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, Meloni ha presentato il Def, il Documento di economia e finanza. È il principale documento programmatico finanziario dello Stato con cui il governo mostra i risultati raggiunti e quelli che intende conseguire nel futuro. Ma quest'anno non sarà così. Il Def 2024 non ha la parte programmatica, ma solo quella tendenziale: in pratica, non sappiamo quanto potrà spendere lo Stato.

Non è la prima volta che il Def viene presentato in "versione alleggerita", anche se questa modalità è poco frequente e riguarda i governi che sapranno di non essere in carica alla legge di bilancio successiva al documento. L'ultima volta a farlo è stato il governo Draghi, ma con la nota di aggiornamento - la Nadef - presentata alla vigilia delle scorse elezioni.

I motivi dell'anomalia sono due: il nuovo Patto di stabilità e i bonus edilizi. "Il documento di economia e finanza - che il governo approva oggi nei tempi previsti - avrà quest'anno un'impostazione diversa perché sono cambiate le regole di programmazione economica e di conseguenza sono previste nuove tempistiche", spiegano fonti di governo, ricordando che le regole in via di approvazione introducono un nuovo strumento di programmazione, il Piano fiscale strutturale di medio termine, da presentare alla Commissione europea entro il 20 settembre.

Il tendenziale ci dice invece cosa è successo fin qui e la scena è tutta di Superbonus e bonus edilizi. Il Pil del 2024 è stato fissato al +1 per cento, una previsione peggiore del +1,2 per cento fissato a settembre scorso, nella nota di aggiornamento al Def (Nadef ). Il deficit è confermato al 4,3 per cento, mentre il debito pubblico ha raggiunto il 137,8 del Prodotto interno lordo. È molto probabile che il peso delle agevolazioni si farà sentire nel percorso che porterà alla manovra finanziaria per il 2025 ma anche nei prossimi anni, come confermato dallo stesso Giorgetti.

Quanto costa il Superbonus allo Stato: nuovi record e spesa che sale ancora nel 2024

Il costo di Superbonus e bonus edilizi per lo Stato continua a crescere. Alla presentazione del Def, aprile 2024, il conto è di 219 miliardi di euro. In quattro mesi la spesa è aumentata di quasi 40 miliardi, dai 176 certificati dall'Agenzia delle entrate a fine 2023 a causa di oltre 21 milioni di comunicazioni di cessione credito. Nel mese di marzo il Superbonus ha fatto un nuovo record: 7,8 miliardi in più rispetto al mese precedente, come si vede dagli ultimi dati Enea.

Secondo un'analisi dell'osservatorio britannico Oxford Economics, la spesa per i bonus edilizi gonfierà nei prossimi anni il debito pubblico italiano con "maggiori esigenze di finanziamento". Vuol dire che si dovranno trovare nuovi soldi sui mercati, indebitandosi, per circa il 2 per cento del Pil all'anno nel periodo 2024-2026. Finora, riconosce da Oxford Economics, "i mercati finanziari rimangono calmi, dal momento che l'economia italiana ha mostrato una certa resilienza con una performance dopo la pandemia leggermente migliore della media dell'Eurozona. A nostro avviso, tuttavia, esiste il rischio evidente che i mercati finanziari non abbiano ancora colto l’impatto negativo che tali misure avranno sulle future dinamiche del debito", conclude l'osservatorio britannico.

Cosa succede col nuovo Patto di Stabilità: le ipotesi sul taglio del cuneo fiscale nel 2025

Per il governo Meloni sarebbe stato un rischio esporre potenziali promesse economiche mancate alla vigilia delle elezioni europee. Solo riconfermare le principali misure della scorsa legge di bilancio costa circa 20 miliardi e le misure che rischiano di essere ridimensionate sono o saltare sono il taglio dell'Irpef e del cuneo fiscale, che da sole hanno assorbito metà delle risorse disponibili. C'è da considerare anche la procedura per deficit eccessivo della Commissione europea ai danni dell'Italia che ormai il governo dà per certa.

Giorgetti ha assicurato che "Quello della decontribuzione che scade nel 2024 è un obiettivo che intendiamo assolutamente replicare nel 2025". "Faremo di tutto perché possano diventare stabili queste due scelte che abbiamo fatto, quella del taglio del cuneo fiscale e quella del sostegno alle mamme lavoratrici che hanno da due figli in su", ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, su SkyTg24. "Mi auguro che quando si andrà ad approvare la manovra alla fine dell'anno ci sia la possibilità di stabilizzare queste due decisioni che vanno nella giusta direzione dell'abbassamento della pressione fiscale".

L'appuntamento per i numeri "nascosti" nel Def è a settembre, quando verrà presentato alla Commissione Ue il nuovo Piano strutturale fiscale: allora sapremo cosa si potrà fare nella prossima legge di bilancio e cosa no.