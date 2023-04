Superbonus: cosa cambia con le detrazioni e le altre novità del decreto

Stop alla cessione dei crediti, detrazioni spalmate in dieci anni (anziché in quattro) e una proroga per gli edifici unifamiliari che avranno più tempo per beneficiare del 110%. Sono alcune delle novità introdotte sul superbonus con la legge di conversione del decreto datato 16 febbraio. Il testo è passato alla Camera con 172 i voti favorevoli, 114 i contrari e un astenuto. Ora è atteso all'esame del Senato.

Vediamo tutte le novità. A partire dall'emendamento sulle detrazioni. Che prevede, come anticipato sopra, la possibilità "su opzione del contribuente" di ottenere il rimborso "in 10 quote annuali di pari importo a partire dal periodo d'imposta 2023". Con un paletto non da poco: l'opzione è valida solo per "le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022". Che cosa significa tutto ciò? Proviamo a capirlo insieme.

Cosa cambia con le detrazioni

La legge oggi in vigore (che si appresta a essere modificata) prevede per il superbonus la possibilità di recuperare la somma investita per le spese di efficientamento energetico in quattro anni (è invece di 10 per gli altri bonus). Con lo stop allo sconto in fattura diventa però cruciale la "capienza fiscale" del soggetto che ha diritto al rimborso.

Che cosa vogliamo dire? Facciamo un esempio: per recuperare una spesa di circa 100mila euro in 4 anni è necessario avere un reddito di circa 75mila euro lordi all'anno e versarne 25mila di Irpef. Se la capienza Irpef è inferiore il rimborso sarà recuperato solo in parte. Nel caso del superbonus tuttavia parliamo però di cifre molto elevate. Basti pensare che la spesa media per l'efficientamento delle villette è di circa 113mila euro. Questo vuol dire che solo chi ha un reddito lordo abbastanza importante riuscirà a portare in detrazione tutta la somma spettante mentre per chi ha redditi inferiori il rimborso annuale sarà solo parziale. In altre parole una parte del bonus resterà allo Stato.

Con le detrazioni spalmate in 10 anni, le cifre restano elevate, ma scendono a livelli più "umani": in questo caso, ipotizzando un credito di 100mila euro, anche chi ha una capienza fiscale di 10mila euro all'anno riuscirà a recuperare per intero la spesa sostenuta.

Tornando al decreto approvato alla Camera, l'emendamento sulle detrazioni prevede che di questa possibilità possano beneficiare solo coloro che hanno effettuato i lavori nel 2022 e a partire dal periodo di imposta 2023. L'opzione è "irrevocabile" (dunque non si può tornare indietro) e potrà essere esercitata solo nella dichiarazione dei redditi da presentare nel 2024. In altre parole, bisognerà stare fermi un anno.

Lo stop alla cessione dei crediti e la proroga per le villette

Il decreto ha poi confermato lo stop alla cessione del credito e allo sconto in fattura scattato lo scorso 17 febbraio. Ci sono tuttavia delle deroghe che riguardano i lavori per l'eliminazione delle barriere architettoniche, gli istituti per le case popolari (Iacp), le onlus e il terzo settore, nonché gli immobili colpiti da eventi sismici.

Un'altra novità importante riguarda le unità unifamiliari. Il decreto dà il via libera alla proroga fino al 30 settembre 2023 per chi ha effettuato almeno il 30% dei lavori entro la stessa data del 2022. Ci sarà dunque più tempo per concludere la spesa e portarla in detrazione beneficiando del 110%.

I crediti convertiti in Btp e le cessioni del 2022

Non è tutto. Sul fronte crediti fiscali ci sono novità anche per banche, intermediari finanziari e assicurazioni che hanno esaurito la propria capienza fiscale. A questi soggetti sarà offerta la possibilità di utilizzare i crediti al fine di sottoscrivere emissioni di buoni del tesoro poliennali (Btp) da dieci anni per smaltire fino al 10% dei crediti scontati annualmente. La misura vale per gli interventi effettuati fino al 2022 e il primo utilizzo, si precisa, può essere effettuato in relazione alle emissioni effettuate dal primo gennaio 2028.

Un'altra novità della legge di conversione è che per salvare le cessioni del 2022, arriva la possibilità per chi non ha concluso il contratto di cessione entro il 31 marzo di effettuare la comunicazione all'Agenzia delle entrate con la cosiddetta "remissione in bonis": ovvero, entro il 30 novembre, pagando una sanzione di 250 euro.