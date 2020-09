Superbonus 110%, la ristrutturazione "gratis" è tutt'altro che semplice: rebus di test e documenti

Il superbonus al 110% per la ristrutturazione degli immobili fa gola e in molti si stanno chiedendo come accedere alle procedure per accedere al maxi sconto che in teoria consente di effettuare i lavori edili gratis. E in tanti si stanno scontrando con la burocrazia insita alla norma contenuta nel decreto rilancio.

La prima cosa da sapere è che per accedere al superbonus del 110% occorre prima sapere se è possibile realizzare gli interventi che danno diritto alla detrazione. Gli studi di fattibilità sono una fase chiave perché condomìni e proprietari di immobili possano misurare concretamente la loro possibilità di accedere allo sconto: bisognerà, però, considerare costi e vincoli di questi incarichi anche in vista dell’affidamento successivo dei lavori.

Come spiega il Sole24 ore per sapere se è possibile realizzare lavori di efficientamento energetico che consentano l’accesso alle detrazioni fiscali è necessario uno studio preliminare di fattibilità tecnica ed economica da sottoporre poi, a seconda dei casi, all’assemblea del condominio, al committente che non sia un condominio, al proprietario dell’edificio unifamiliare.

Occorre consultare in Comune le autorizzazioni edilizie e le planimetrie dell'edificio. Poi saranno i tecnici a dedicarsi ai rilievi e sopralluoghi per accertarsi dei tipi di interventi da portare a compimento. Tra questi è bene ricordare che per accedere al superbonus devono essere eseguiti gli interventi trainanti che assicurino il miglioramento di due classi energetiche.

Seguendo le linee guide delle agenzie delle entrate servono le stime degli interventi da realizzare e la progettazione tecnica, finanziaria e fiscale che devono rispettare i limiti di spesa previsti dai decreti attuativi. Gli studi di fattibilità, affidati a tecnici specializzati, hanno ovviamente un costo che è a carico del committente, indipendentemente dall'esito. Nella prassi alcune aziende offrono gratuitamente questi studi a condizione di vincolare gli interventi successivi al loro contratto di appalto.

I 38 documenti da presentare alla banca per la cessione del credito

Uno degli aspetti più peculiari del superbonus è quello di usufruire del credito di imposta che può essere ceduto anche a istituti di credito e intermediari finanziari. In poche parole poter eseguire i lavori senza quasi aprire il portafoglio. Tuttavia i documenti da presentare agli istituti di credito non sono pochi.

Ad esempio per ottenere la cessione del bonus in caso di intervento di isolamento termico (che deve interessare più del 25% delle superfici opache verticali, orizzontali o inclinate dell'edificio) sono ben 38 i documenti che il privato cittadino deve presentare alla banca, 36 se si è proprietari diretti.