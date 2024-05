Beffa Superbonus 2024: nuovo emendamento del governo Meloni, chi rischia di avere "brutte sorprese"

Ci siamo: è stato bollinato l'emendamento del governo al Decreto Superbonus. Il testo, in sei pagine, contiene anche la norma che prevede per le spese legate al Superbonus sostenute nell'anno 2024 la ripartizione della detrazione "in dieci quote annuali di pari importo". Sono previste anche norme specifiche per le banche, a partire dal 2025.

L'atteso emendamento spalma in dieci anni i crediti fiscali relativi agli interventi edilizi del Superbonus ma, come racconta in questo articolo Fabio Salamida, nella maggioranza si è già acceso lo scontro tra il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti e il vicepremier e leader di Forza Italia, Antonio Tajani.

Superbonus, c'è l'emendamento del governo Meloni

Bastano sei pagine per modificare ancora una volta la misura: l'emendamento contiene, tra le altre cose, la norma che prevede per le spese legate al Superbonus sostenute nell'anno 2024 la ripartizione della detrazione in dieci quote annuali di pari importo.

Norme specifiche in arrivo per le banche, ma a partire dal 2025. In sintesi, per gli istituti bancari dall'anno prossimo non sarà più possibile compensare i crediti del Superbonus con debiti previdenziali. La norma, che vale anche per gli studi finanziari, non tocca invece le persone fisiche.

Capitolo rateizzazione dei crediti delle banche e delle società appartenenti ai gruppi bancari o assicurativi: è prevista, a partire dal 2025, la ripartizione in 6 rate annuali di pari importo: le rate dei crediti risultanti dalla nuova ripartizione non possono essere cedute ad altri soggetti, oppure ulteriormente ripartite.

Ma attenzione: le nuove norme non si applicano ai soggetti che abbiano acquistato le rate dei predetti crediti a un corrispettivo pari o superiore al 75% dell'importo delle corrispondenti detrazioni. Insomma, detto in parole povere: la norma non penalizza gli istituti finanziari che hanno acquistato i crediti senza un eccessivo sconto.

Infine, gli altri articoli dell'emendamento introducono un fondo da 35 milioni (per l'anno prossimo) per gli interventi di riqualificazione nelle aree interessate da piccoli interventi sismici e finanziamenti per 100 milioni per il 2025 la riqualificazione energetica e strutturale realizzata dagli enti del terzo settore, dalle onlus, dalle organizzazioni di volontariato e dalle associazioni che si occupano di promozione sociale.

Cosa vuol dire spalmare i crediti

Facciamo un esempio: c'è un contribuente che ha da recuperare 10.000 euro di crediti. Se fatto in 4 anni comporta un recupero (tramite la dichiarazione dei redditi) di 2.500 euro all’anno. Spalmando il recupero in 10 anni si otterranno 1.000 euro di rimborso all’anno (per 10 anni, appunto). Lo Stato così, invece di rimborsare i contribuenti in un lasso di tempo più breve (dovendo sborsare cifre più alte) ci impiegherà più tempo con una riduzione della spesa annua e dell’impatto sui conti pubblici di ogni singolo anno. La cifra finale sarà la stessa ma ci sarà più tempo per pagarla. Ricordiamo che il Superbonus è già ridotto al 70% per le spese sostenute a partire da quest'anno.

L'allarme sui lavori in corso

Il leader di Forza Italia Tajani è dubbioso: "è una proposta di Giorgetti, non è una proposta del governo, perché io non sono mai stato consultato. Secca la replica del ministro dell'Economia Giorgetti: "Ho una responsabilità e difendo gli interessi dell'Italia". Sullo sfondo c'è l'allarme dell'Ance (Associazione nazionale costruttori edili): "L'emendamento è finalizzato a recuperare almeno 2,4 miliardi nel 2025-2026, possiamo stimare che saranno interessati almeno 16 miliardi di lavori attualmente in corso". Tutte opere già avviate e, quindi, in qualche modo travolte dall'effetto retroattivo.

L'intervento, secondo i costruttori, va a intaccare contratti già sottoscritti e in corso di esecuzione che inevitabilmente saranno oggetto di aggravi di costi e probabili contenziosi. Un duro colpo con effetti potenziali a cascata su tutte le imprese della filiera. Può ancora cambiare qualcosa? Sì, perché per le proposte di subemendamenti parlamentari ci sarà tempo fino a lunedì alle 18. Giusto in tempo per il quarto compleanno del Superbonus, che venne approvato dal Conte bis quattro anni fa: era il 13 maggio 2020.

Un punto delicato è ovviamente quello della retroattività. Rischia brutte sorprese chi ha un cantiere Superbonus in corso, magari avviato nel 2023, da completare con lavori pagati nel 2024, per il quale ha già chiuso un accordo con un soggetto che ha detto "ok, compro io i bonus". Senza l’emendamento, i lavori potrebbero procedere e le agevolazioni verrebbero comprate a un prezzo già concordato tra le parte e legato al recupero in quattro anni (in genere, l’85% dell’importo nominale dello sconto). Ma con lo spalmacrediti, i bonus diventerebbero rateizzabili in dieci anni e, dovrebbero essere comprati a un prezzo differente, più basso di circa il 15 per cento, secondo le prime stime del Sole 24 Ore, quotidiano di Confindustria

Quindi, oltre a svalutare i crediti nei bilanci delle banche, potrebbe esserci uno stravolgimento degli adempimenti previsti originariamente dal contratto, con effetti difficili da prevedere. Gli accordi potrebbero essere semplicemente modificati, ovviamente con un prezzo più basso riconosciuto al venditore. Ma i contratti potrebbero anche essere risolti, essendo cambiato sostanzialmente il contesto. Così i titolari dei crediti si troverebbero in mano sconti fiscali difficilissimi da smaltire.