Enea: "Sul Superbonus sfondata quota 100 miliardi"

Gli investimenti ammessi al superbonus hanno superato quota 100 miliardi di euro, arrivando a 102,7 miliardi. A comunciarlo è Enea, che fonrisce ulteriori numeri sul bonus più importante dell'edilizia italiana: gli edifici condominiali che hanno beneficiato della detrazione al 110% sono 104.856 per un investimento medio di 614.833 euro ed un valore complessivo di 64 miliardi.

Le unità unifamiliari sono 240.441 (117.472 euro spesa media) per un totale di 27,5 miliardi ammessi a detrazione, a cui si aggiungono 116.128 unità immobiliari funzionalmente indipendenti (98.506 euro spesa media) per un totale di 11,2 miliardi. Infine, il superbonus è stato utilizzato per la ristrutturazione di 8 castelli (240.726 euro spesa media).

Come cambia il Superbonus nel 2024

Il 2024 segna una svolta per una delle agevolazioni principali dell’edilizia italiana: il Superbonus - che ha incentivato interventi di miglioramento energetico e riduzione del rischio sismico - passa infatti dalla doppia versione al 110 e al 90% ad un'aliquota del 70%, riservata esclusivamente ai condomini.