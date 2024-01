Solo un micro bonus per chi dovrà ripagare il Superbonus: l'ultima beffa del 110%

Il superbonus era "un'occasione da non sprecare" ma è diventata un incubo per almeno 350 mila famiglie che si trovano a dover vivere in uno degli oltre 40 mila cantieri incompiuti dalla grande opera di risanamento edilizio lanciata dal governo Conte I, il 15 per cento del totale ammesso all'agevolazione fiscale del 110 per cento. Con la fine delle agevolazioni e il "tempo scaduto" per il completamento dei lavori col Superbonus 110%, le famiglie e le imprese che si erano affidate allo Stato si trovano ora davanti all'impossibilità di diluire il credito, salvo casi di assoluta incapienza. La risposta del governo è stata istituire un fondo da 16 milioni di euro per aiutare coloro con reddito inferiore a 15mila euro. Per tutti gli altri "esodati del superbonus" non resterà che mettere mano al portafoglio. Per capire quanto dovranno pagare dobbiamo però fare un passo indietro. Ma andiamo per ordine.

Oggi 31 gennaio la Camera ha approvato il Decreto legge sul Superbonus (il cosiddetto decreto agevolazioni fiscali) con 140 voti favorevoli, 92 contrari e 15 astenuti (Italia Viva e Azione). Entro fine febbraio il provvedimento dovrà essere approvato al Senato pena il decadimento. Un percorso a marce forzate tanto che il testo uscito dal Consiglio dei ministri dello scorso 28 dicembre 2023 non è stato modificato nel passaggio parlamentare, sia nella parte che sancisce il decalage del superbonus al 70% (per i solo condomini), sia nel restringimento delle maglie della cessione del credito e dei bonus per l'abbattimento delle barriere architettoniche di cui abbiamo già parlato.

La ghigliottina per gli esodati del Superbonus

All'introduzione del Superbonus (e fino al 30 giugno 2022) era possibile detrarre il 110% delle spese relative a interventi di efficientamento energetico (anche attraverso interventi di demolizione e ricostruzione) e di misure antisismiche sugli edifici. Il beneficio ha subito poi una riduzione nella misura del 90% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2023, e - solo per i condomini - nella misura ridotta al 70% per le spese sostenute nel 2024 e in quella ulteriormente ridotta al 65% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2025. Il problema è sorto per coloro che si sono trovati con preventivi di spesa non più allineati alle successive scadenze. Secondo i dati presentati dall'Enea nel suo ultimo Rapporto dello scorso 31 dicembre 2023 il maggior ritardo e epicentro del problema viene dal 15% dei lavori non ultimati negli oltre 104mila edifici condominiali coinvolti dai lavori ammessi a detrazione.

Qui i condomìni si trovano con la preoccupazione di dover contribuire a parte dei lavori che avrebbero dovuti invece essere coperti dallo Stato, ovvero compensare la differenza tra il 70% di agevolazione prevista dal primo gennaio e il 110%.

Il testo del decreto legge dispone una salvaguardia solo parziale per coloro che si trovano ad affrontare cantieri non terminati e che - secondo le iniziali disposizioni di legge - avrebbe dovuto restituire allo Stato l'importo dei lavori di ristrutturazione in caso di mancata ultimazione dell'intervento stesso. Nel Dl viene specificato che non verranno recuperate le detrazioni spettanti per gli interventi - con stato di avanzamento di almeno il 60 per cento - effettuati con sconto in fattura e cessione del credito d'imposta, mentre sono esclusi dalla salvaguardia i contribuenti che hanno scelto la formula della detrazione.

Pertanto - in attesa dei chiarimenti del ministro dell'economia e dell'agenzia delle entrare - si apre una possibile ondata di contenziosi per coloro che si troveranno a dover restituire allo Stato gli importi che non rientrano nella salvaguardia, ovvero i cantieri che non hanno raggiunto il 60% dei lavori commissionati al 31 dicembre. Inoltre qualora sia accertata la mancata sussistenza, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d'imposta, l'agenzia delle entrate recupererà dal beneficiario del credito l'importo maggiorato degli interessi.

Quanto al sostegno ai contribuenti 'deboli' (con reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro), viene riconosciuto un contributo se hanno raggiunto uno stato di avanzamento dei lavori non inferiore al 60% al 31 dicembre 2023. In pratica per chi ha raggiunto entro il 31 dicembre di quest'anno il 60% dei lavori il Fondo di povertà compenserà la differenza tra il 70% di agevolazione prevista dal primo gennaio e il 110%. Si tratta però di un fondo delimitato e in cui restano poco più di 16 milioni di euro. Attualmente non siamo in possesso dei dati relativi al numero dei contribuenti che ne potranno attingere per le spese che dovranno sostenere fino al 31 ottobre 2024.

Stretta al Sismabonus e al bonus disabili

Tra i tagli alle agevolazioni fiscali approvate dalla Camera come detto rientrano anche il divieto generale di fruizione indiretta, attraverso la cessione del credito o dello sconto in fattura dell'agevolazione, anche agli interventi di demolizione e ricostruzione degli edifici nelle zone sismiche 1-2-3 compresi in piani di recupero di patrimoni edilizi o riqualificazione urbana e per le quali non sia stato richiesto, prima del 30 dicembre 2023.

Le nuove norme, infine, restringono, dal 30 dicembre 2023, l'ambito oggettivo dell'agevolazione: viene limitata agli interventi aventi ad oggetto scale, rampe e l'installazione di infissi, ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici.

L'intento è chiaro: l'era delle ristrutturazioni a carico dello Stato è finita. Come esplicitato dal deputato leghista Giulio Centemero nella stesura dei bonus edilizi ci si è dimenticati la regola aurea dell'economia: "Non esistono pasti gratis, qualcuno il prezzo comunque lo paga". Un errore che ha visto esplodere il conto fiscale, ma a pagare ora è chi si era (af)fidato dello Stato.