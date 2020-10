Il superbonus 110% entra nel vivo: da giovedì si potrà inviare all’Agenzia delle Entrate la scelta tra cessione del credito e sconto in fattura. E c'è anche una novità: anche gli immobili accatastati A9, come i castelli, potranno usufruire dell'agevolazione. Ma a una condizione: che siano aperti al pubblico.

Superbonus 110% anche per gli immobili accatastati A9

Il Messaggero scrive oggi che dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale lunedì 5 ottobre dei decreti attuativi emanati dal Mise, a partire dal 15 ottobre potrà essere inviata all’Agenzia dell’Entrate la comunicazione che consentirà di optare per lo sconto in fattura (da parte dei fornitori o per la cessione del credito a banche, assicurazioni, poste italiane. È possibile utilizzare anche la detrazione fiscale in dichiarazione dei redditi in cinque anni, ma è meno conveniente.

E c'è anche una novità sulla platea dei destinatari: ora sono compresi anche gli immobili accatastati come A9 come castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici), purché aperti (anche parzialmente) alle visite del pubblico, come ha chiarito l'Agenzia delle Entrate. Invece restano fuori gli appartamenti di lusso (accatastati A1) e le ville (A8). Il quotidiano aggiunge che potranno inoltre usufruire dell’agevolazione anche i contribuenti che hanno un titolo di detenzione dell’immobile (contratto di locazione, comodato, usufrutto,nuda proprietà):