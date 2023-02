Il superbonus cambia ancora: rischio caos

Cambiano ancora le regole per il superbonus. La svolta alla quale pensa il Governo è netta. Per i bonus d'ora in avanti non potrà più essere utilizzata l'opzione dello sconto in fattura o della cessione del credito al posto della detrazione. La novità è inserita nel decreto con le "Misure urgenti in materia di cessione di crediti d'imposta relativi agli incentivi fiscali" all'ordine del giorno del Consiglio dei ministri di oggi, 16 febbraio 2023.

Il Consiglio dei ministri di giovedì 16 febbraio 2023

In agenda anche il decreto legge con "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al Pnrr (Pnc), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune". Assente alla riunione la premier Giorgia Meloni, che per ragioni di salute presiederà la riunione da casa.

Come cambia il Superbonus

Secondo la bozza del decreto, per i vari interventi edilizi (dalle ristrutturazioni all'efficienza energetica, dalle facciate alle colonnine) "non sarà consentito l'utilizzo" delle due opzioni previste al posto delle detrazioni fiscali, ovvero cessione e sconto.

Fanno eccezione gli interventi per cui sia già stata presentata la Cila (Comunicazione di inizio lavori asseverata). Nel caso di interventi effettuati dai condomini, oltre alla Cila, deve risultare adottata la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori. Infine per gli interventi comportanti demolizione e ricostruzione degli edifici deve essere stata presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abitativo.

Arriva anche il divieto per le pubbliche amministrazioni di acquistare crediti derivanti dai bonus edilizi. Le pubbliche amministrazioni, si legge nella bozza, "non possono essere cessionari dei crediti di imposta" derivanti dall'esercizio delle dello sconto in fattura o di una cessione. Una mossa fatta per evitare altro debito pubblico. Morirebbero così sul nascere iniziative come quella della Provincia di Treviso, che ha annunciato l’acquisto di 14,5 milioni di euro da due banche pochi giorni fa, o della Regione Sardegna, che ha approvato una norma per l’acquisto di crediti nella sua legge di Stabilità.

Patuanelli: "Il Governo si fermi"

Al Governo si rivolge anche l'ex ministro e senatore M5S Stefano Patuanelli. "Faccio un appello a Cdm in corso ai ministri di Forza Italia: fermate il vostro Governo. Così condannate a morte migliaia di imprese, volutamente, andando contro anche alle associazioni di categoria e ai lavoratori", scrive sui social.

L'allarme dell'Ance: "Cantieri a rischio stop"

Il tema dell'acquisto dei crediti è in queste ore a centro del confronto con le associazioni di categoria in pressing sul governo. "Se, come sembra in queste ore, il Governo bloccherà per sempre la cessione di nuovi crediti da bonus senza aver individuato prima una soluzione per sbloccare quelli in corso, vorrà dire che si è deciso di affossare famiglie e imprese in nomine di un non si sa quale ragion di Stato", afferma la presidente dell'Ance (Associazione costruttori) Federica Brancaccio, in un post su Facebook.

La Cna (Confederazione nazionale dell’artigianato e della piccola e media impresa) chiede al governo di intervenire "con la massima urgenza" per sbloccare i crediti fiscali legati agli ecobonus che ingolfano i cassetti fiscali di migliaia di imprese. Circa 8 miliardi di liquidità bloccati da mesi". Per Confedilizia "la situazione è critica e a rimetterci sono, ormai da troppo tempo, i cittadini che si sono fidati dello Stato ma hanno avuto come risposta i provvedimenti del precedente esecutivo che hanno mandato in tilt il sistema".

In 15 mesi sequestrati 3,7 miliardi di crediti d'imposta inesistenti

Intanto Marco Thione, capo ufficio Tutela entrate della Guardia di Finanza, è stato sentito in audizione davanti alla commissione Finanze del Senato nell'ambito dell'indagine conoscitiva sugli strumenti di incentivazione fiscale e in particolare sui crediti di imposta.

Dal novembre 2021 a oggi le indagini della guardia di finanza hanno consentito di sottoporre a sequestro preventivo "crediti d'imposta inesistenti per oltre 3,7 miliardi di euro. Crediti che, in assenza di un intervento tempestivo e coordinato tra gli organi dell'amministrazione finanziaria, sarebbero stati compensati con debiti tributari e previdenziali, con conseguenti ingenti perdite per l'erario". "In altre parole - ha spiegato Thione - laddove non fossimo intervenuti tempestivamente e preventivamente, quasi 4 miliardi di crediti fiscali 'falsi' avrebbero indebitamente ridotto debiti fiscali 'veri', con conseguente diminuzione delle entrate erariali".