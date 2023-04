Il "nuovo" superbonus: chi lo avrà ancora al 110% e chi al 90%

Dopo l'ok della Camera, anche il Senato ha dato il via libera al decreto legge superbonus con 94 voti favorevoli, 72 contrari e due astenuti. Il provvedimento è quindi stato approvato in via definitiva ed è ora convertito in legge. Vediamo quali sono le misure introdotte, le novità sulle aliquote e le date da segnare sul calendario per quanto riguarda l'agevolazione fiscale per gli interventi di ristrutturazione che migliorano l'efficienza energetica di case e condomini. In primis, l'aliquota del superbonus rimane al 110% solo per i condomìni che lo scorso anno avevano presentato la "Cilas" - cioè la certificazione di inizio lavori asseverata superbonus - e per la ricostruzione degli immobili in area sismica. In tutti gli altri casi l'aliquota scende al 90%. Di seguito, ecco le scadenze e le aliquote a seguito della nuova scaletta:

il 110% rimane per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2023 in caso di approvazione della delibera che dà il via ai lavori entro il 24 novembre 2022 e Cilas presentata entro il 25 novembre, ovvero delibera approvata entro il 18 novembre e Cilas presentata entro il 31 dicembre 2022;

il 90%, invece, per le spese sostenute nell'anno 2023;

il 70% per le spese sostenute nell'anno 2024;

il 65% per le spese sostenute nell'anno 2025.

La stessa aliquota del 110% spetta per gli interventi di demolizione e ricostruzione per i quali al 31 dicembre 2022 era stata presentata la domanda per l'acquisizione del titolo abilitativo ai lavori. Per gli edifici definiti "assimilati" ai condomìni, cioè quelli fino a quattro unità immobiliari di un unico proprietario o in comproprietà, non è richiesta la delibera assembleare di approvazione dei lavori. In questo caso, quindi, per poter usufruire del 110% anche per i lavori pagati nel 2023, la Cilas deve essere stata presentata entro il 25 novembre 2022.

Non solo. Di seguito, tutte le misure introdotte e le novità più importanti introdotte dal Parlamento al decreto superbonus che, dal 17 febbraio 2023, ha bloccato i meccanismi di sconto e cessione per tutte le agevolazioni edilizie. Sei mesi in più per ottenere il 110% sui lavori delle villette, sconto in fattura e cessione del credito ancora possibili per chi deve installare una caldaia o degli infissi nuovi, compensazione dei crediti incagliati con i titoli di Stato. Arriva poi un "veicolo finanziario" che vede impegnate le grandi società pubbliche, con Enel X in testa, e coinvolgerà anche banche e altre istituzioni finanziarie.