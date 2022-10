Superbonus 110%, scatta la nuova proroga

Chiarite definitivamente dall'Agenzia delle Entrate molte perplessità dei contribuenti rettificando alcuni passaggi della circolare n. 33/E/2022 nella quale ha approfondito le ultime novità del superbonus e degli altri bonus edilizi. Per quanto riguarda la proroga al 31 dicembre 2022 del superbonus al 110% per le villette unifamiliari il Fisco ha chiarito come sia possibile fruire del superbonus al 110% anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022 qualora al 30 settembre siano stati effettuati, per gli interventi ammessi al superbonus, lavori pari ad almeno il 30% dell'intervento complessivo.

Scatta la proroga anche per i lavori avviati a luglio

È inoltre possibile fruire del superbonus anche nell’ipotesi in cui gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche siano iniziati dal 1° luglio 2022 ovvero, laddove previsto dalla normativa edilizia, il titolo abilitativo sia stato presentato da tale data. Pertanto, è sufficiente raggiungere almeno il 30% dei lavori entro il 30 settembre, a prescindere che i lavori siano iniziati prima o dopo il 30 giugno che, come detto in precedenza, era la data limite per il raggiungimento del 30% prima che intervenissero le modifiche del decreto Aiuti.

Ma cosa succederà con il nuovo governo Meloni?

Chiarito il pregresso, potremmo assistere con il nuovo governo a una riforma dei bonus edilizi e ovviamente del superbonus 110% sia per le prime che per le seconde case. Nel programma elettorale di Fratelli d'Italia si ipotizzava di tagliare il superbonus per le abitazioni primarie all’80%, mentre per le seconde si ipotizzava una riduzione fra il 50% e il 65%. Ma per quanto ancora quindi si potranno usufruire dei bonus? In previsione delle nuove modifiche, il superbonus dovrebbe restare in vigore fino alla fine del 2023, così come il bonus facciate e lo sconto del 75% per le barriere architettoniche. Una tutela per gli "esodati del 110%" come ha sempre detto Meloni che tuttavia ha più volte detto di voler ridurre il tetto massimo dei bonus edilizi all'80%.