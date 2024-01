Superbonus, proposta bipartisan per una mini-proroga: cosa cambia

Dopo mesi di polemiche va in soffitta il Superbonus 110% così come quello al 90%. La stretta decisa in manovra lascia spazio solo al Superbonus edilizio al 70% per i condomini (al 65% nel 2025). Anche se i giochi sembrerebbero ormai fatti potrebbe arrivare una mini-proroga per chi non ha concluso la ristrutturazione e non rientra tra le casistiche già indicate nel decreto Superbonus.

L'ipotesi allo studio sarebbe rivolta in primis ai condomini che avevano inviato la delibera di inizio lavori entro la fine del 2022 e a cui era stato concesso di ottenere la detrazione al 110%. Sarebbero quasi 20mila le imprese che non sono riuscite a ultimare i lavori entro la fine del 2023. Per i condomini beneficiari il rischio è di dover pagare una parte dei lavori perché da gennaio il rimborso scenderà al 70%.

Il provvedimento varato ad hoc poco dopo la legge di bilancio prevede l'erogazione di un contributo statale per compensare la differenza tra il 70% di agevolazione prevista dal primo gennaio e il 110%, ma solo per le famiglie con un Isee sotto i 15mila euro che vivono nei condomini che al 31 dicembre 2023 hanno completato i lavori al 60%. I nuclei familiari con redditi bassi, dunque, sono salvi almeno fino al 31 ottobre 2024.

Nonostante il secco "no" del ministero dell’Economia a ulteriori modifiche che possano pesare sulle casse dello Stato sono stati presentati 130 emendamenti al decreto Superbonus: cosa potrebbe cambiare?

La proroga di due mesi con il 70% dei lavori

"L'attuale decreto non risolve nessuna delle imponenti criticità emerse e sottoposte ripetutamente all'attenzione dell'esecutivo" dichiara l’OICE, l'Associazione delle società di ingegneria e architettura aderente a Confindustria, chiedendo al Parlamento di valutare "una proroga o almeno il Sal straordinario".

Il provvedimento in questione in pratica allunga i tempi per la fruizione dell’agevolazione piena solo per i condomini e le famiglie meno abbienti e così Pd, FdI e Gruppo Misto hanno presentato tre emendamenti identici per chiedere una proroga di almeno due mesi della detrazione al 110%. La proposta riguarda solo i condomini che hanno iniziato i lavori nel 2022 e che al 31 dicembre hanno effettuato lavori per almeno il 70%. L’intenzione è quella di estendere il 110% "alle spese sostenute fino al sessantesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione" del decreto.

Ma non è tutto: altri tre emendamenti identici bipartisan, presentati sempre da Pd, FdI e Misto, chiedono di alzare da 15mila a 25mila il tetto di reddito per poter beneficiare del contributo per i redditi bassi previsto dal decreto per le spese sostenute tra gennaio e ottobre 2024 (solo per chi al 31 dicembre 2023 ha effettuato almeno il 60% dei lavori).

Superbonus 110% fino al 2025 per nuclei con figli disabili

Ma c’è anche chi pensa alle famiglie con figli disabili. Presentata una proposta di modifica da FdI, a prima firma Congedo, che chiede di riconoscere il Superbonus 110% e fino alla soglia massima di 150.000 euro, ai nuclei con figli con disabilità grave, residenti nella prima abitazione che non hanno beneficiato delle agevolazioni Superbonus nel 2022 e 2023. L’intervento riguarda "le spese sostenute fino al 31 dicembre 2025 destinate all'efficientamento energetico, tecnologico e per una maggiore fruibilità della prima casa a vantaggio delle persone con disabilità fisica, sensoriale e mentale".

Prevista anche la corresponsione di un "contributo" in favore dei nuclei con figli disabili gravi e reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro, "per le spese sostenute dal primo gennaio 2024 al 31 dicembre 2025".

Sal straordinario per condomini fino a febbraio

Sempre FdI ha presentato un emendamento al decreto Superbonus per l'emissione di un Sal (Stato avanzamento lavori) straordinario "entro e non oltre il 29 febbraio 2024", con la possibilità di esercitare l'opzione della cessione del credito o dello sconto in fattura anche nel caso in cui non si raggiunga la percentuale dello stato di avanzamento previsto dalla norma (almeno il 30% dell'intervento).

Con un altro emendamento si chiede invece una proroga della possibilità di beneficiare dell'aliquota maggiorata al 110% o al 90% in vigore nel 2023 "anche per i lavori che saranno realizzati fino a tutto il 30 giugno 2024", purché siano soddisfatte alcune condizioni: termine temporale della proroga di sei mesi quindi a tutto il 30 giugno 2024; Sal al 31 dicembre 2023 pari almeno al 70% dell'intero intervento deliberato; dimostrazione da parte dell'amministratore di condominio, se presente, del rispetto delle prescrizioni normative del codice civile.