Superbonus, si cambia: arriva l'emendamento sblocca crediti

C'è l'accordo tra i partiti sullo sblocco dei crediti fiscali relativi al superbonus. Lo stallo è stato superato grazie a un emendamento introdotto al decreto aiuti bis. Con la modifica all'attuale normativa, la responsabilità in solido nella cessione dei crediti dei bonus edilizi e superbonus si configurerà solo se il concorso nella violazione avviene "con dolo o colpa grave".

La norma dovrebbe aiutare quelle imprese che avevano accumulato crediti nel proprio cassetto fiscale senza riuscire a cederli alle banche: in sostanza d'ora in poi verrà punito solo chi truffa in modo consapevole, mentre in tutte le altre situazioni la responsabilità verrà alleggerita.

Il senatore del Partito Democratico Eugenio Comincini spiega che con l'emendamento si prevedono "una serie di nuove disposizioni: innanzitutto, si restringe il campo della responsabilità in solido al solo dolo e alla colpa grave; con riferimento ai crediti maturati precedentemente all'obbligo di asseverazione (novembre 2021), si è deciso inoltre che la restrizione al solo dolo e colpa grave si possa avere esclusivamente con una asseverazione 'ora per allora' da parte del tecnico qualificato".

A chiedere a gran voce lo sblocco per la cessione dei crediti era stato il M5s, benché le altre forze politiche non si siano mai dichiarate contrarie. D'altra parte parliamo di una misura largamente popolare tra l'opinione pubblica, per quanto sia stata spesso al centro delle polemiche (per via delle frodi, certo, ma anche per il costo esagerato del bonus accusato anche di aver fatto impennare i prezzi nell'edilizia e di essere ben poco equo). Sul superbonus dunque la partita è chiusa, almeno per questa legislatura. Sarà il prossimo governo a decidere se confermare o meno il piano di Draghi di "depotenziare" l'incentivo a partire dal prossimo anno.