Supermercati chiusi per sciopero: i 240 euro che fanno protestare i lavoratori

Un contratto che non viene rinnovato dal 2019, con i salari sempre uguali, nonostante l’aumento costante del costo della vita. La protesta dei lavoratori dei supermercati, portata in piazza dai sindacati Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs il sabato di Pasqua, è tutt’altro che conclusa, con le sigle pronte a nuove mobilitazioni su tutto il territorio nazionale. Ma quali sono i motivi alla base della protesta? Quanti lavoratori sono coinvolti? Cosa potrebbe succedere? Ne abbiamo parlato con Paolo Andreani, segretario generale Uiltucs, la Uil del terziario.

Perché protestano i lavoratori dei supermercati

La rabbia delle sigle nasce dal mancato rinnovo del contratto con Federdistribuzione, l’associazione che rappresenta le imprese della grande distribuzione organizzata, da Esselunga a Coin, fino a Carrefour. Un "problema" che riguarda circa 300mila lavoratori e lavoratrici: "Tre dei quattro grandi contratti collettivi del terziario e del commercio sono stati rinnovati - ha sottolineato Andreani -, quello con Confcommercio, quello con Confesercenti e quello delle cooperative a consumo: in totale 3 milioni di lavoratori. In tutti questi accordi abbiamo ottenuto un adeguamento salariale medio di circa 240 euro mensili, ma non siamo riusciti a realizzare la stessa cosa con Federdistribuzione. Qui nasce il conflitto".

Il problema dei 240 euro

La questione, ovviamente, non si limita semplicemente ai 240 euro, come spiegato dal segretario generale Uiltucs a Today.it: "Perché si è interrotta la trattativa? Sono due i punti significativi che hanno spinto le grandi organizzazioni sindacali a proclamare lo sciopero. Il primo aspetto riguarda il tentativo delle imprese di utilizzare tanto lavoro a termine e per tanto tempo, chiedendo un elevato quantitativo di lavoratori con contratto a termine per così tanti mesi, da creare una situazione in cui, per 4-5 anni, ci sarebbero stati lavoratori vincolati da un rapporto di lavoro determinato. Questo non era possibile per noi, perché parliamo già di un settore con paghe basse, con tanta discontinuità e con il disagio del lavoro domenicale o nei festivi, a cui non si può aggiungere la preoccupazione di un lavoro povero e precario. Questa ipotesi andava a rinforzare proprio il tema della precarietà".

"Con tanta discontinuità e con il disagio del lavoro domenicale o nei festivi, non si può aggiungere la preoccupazione di un lavoro povero e precario"

"Il secondo punto - ha aggiunto Andreani - riguarda il tentativo delle multinazionali di dare da una parte e riprendere dall’altra. Le imprese si sono infatti dette disponibili a concedere i 240 euro di aumento, ma introducendo nell’organico delle nuove figure professionali con un inquadramento più basso e salari inferiori. Un modo per abbassare ugualmente il costo del lavoro, con l’obiettivo di mantenere alta la produttività e la redditività d’impresa. In questo caso, non potevamo rendere il lavoratore più povero".

Il "caso" Lidl

Un contratto "della discordia" che però non è stato condiviso all’unanimità da tutte le imprese rappresentate da Federdistribuzione. È il caso di Lidl, che con una mossa a sorpresa ha deciso di applicare il contratto di Confcommercio, appena rinnovato. Una scelta che, come sottolineato anche da Andreani, potrebbe creare un effetto domino: "La decisione di Lidl può innescare una reazione a catena. Una parte di queste imprese riconoscono che la loro associazione sta sbagliando, riconoscono che ci sono delle esigenze da parte dei lavoratori e non per l’azienda. Non c’è esigenza di precarizzare, ma di pagare i lavoratori. Potrebbero esserci dei casi simili con altre imprese che decidono di abbandonare Federdistribuzione, tutto dipenderà dall’esito dei prossimi incontri".

Nuovi scioperi in arrivo

Dopo la protesta avvenuta prima di Pasqua, i sindacati hanno minacciato un nuovo sciopero per il 25 aprile, ma la mobilitazione sarà differente: "Sono già stati proclamati diversi scioperi - ha spiegato Andreani - ma le date cambiano in base alla zona geografica. Sul calendario ne abbiamo alcuni il 24 e il 26 aprile e anche altri il 2 e il 4 maggio". Il 16 e il 23 aprile sono invece previsti i nuovi incontri tra le sigle e Federdistribuzione, con le proteste che verrebbero annullate in caso di fumata bianca: "Ci aspettiamo che arrivino con l’intenzione di concedere l’aumento salariale a condizioni accettabili. Siamo certi che se non abbandoneranno quella posizione, vedranno andare via altre imprese che riconoscono come legittime le esigenze dei lavoratori. Il 23 andremo al tavolo con l’intenzione di fare il contratto, altrimenti ci saranno nuove mobilitazioni".

La posizione di Federdistribuzione

Nei giorni scorsi Federdistribuzione aveva risposto attraverso una nota: "Le organizzazioni sindacali nel corso degli ultimi incontri hanno chiesto diverse modifiche normative al contratto collettivo nazionale e Federdistribuzione ha proposto soluzioni che non danneggiano i diritti dei lavoratori, non causano precarietà ma aiutano il settore del retail a seguire uno sviluppo coerente e sostenibile". Dall'associazione che rappresenta le imprese della Distribuzione Moderna arrivano comunque segnali di distensione. Da Federdistribuzione fanno sapere di essere disposti a proseguire la trattativa per evitare di alimentare il conflitto con i sindacati: "Siamo disponibili ad andare avanti con i colloqui e a riprendere la contrattazione. La nostra speranza è quella di raggiungere al più presto un accordo soddisfacente per tutti". Il braccio di ferro continua, ma una cosa è certa, senza accordo sarà ancora sciopero.