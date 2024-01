Abitudini d'acquisto e supermercati: quali sono i preferiti dagli italiani? La classifica

Risparmiare sui prezzi è centrale, ma non basta. I consumatori del Belpaese tengono gli occhi puntati su qualità dei prodotti e varietà dell'assortimento, ma anche su fattori come il comfort e l'efficienza delle casse.

La nuova inchiesta annuale di Altroconsumo sulla soddisfazione nei confronti di supermercati, ipermercati e discount, stila la classifica delle catene di distribuzione più amate e fa luce sulle ultime tendenze di consumo.

Al supermercato più volte a settimana, la spesa da casa non piace più

Secondo i dati, la spesa online sembra essere ormai giunta al termine del proprio momento di gloria. Dopo la ribalta del periodo pandemico, oggi la maggioranza degli intervistati preferiscono nettamente la spesa "di persona". Otto su 10 non hanno mai provato la spesa da casa.

Quanto spesso al supermercato? Il 62% del campione considerato va a fare la spesa al almeno una o due volte alla settimana, il 23% anche più spesso.

I supermercati preferiti e perché

Dall'indagine è emerso che il primo aspetto ad influenzare la soddisfazione verso una catena di supermercati riguarda i prezzi. Subito dopo viene la soddisfazione per i prodotti acquistati, la qualità generale dei prodotti "a marchio proprio", poi vengono il comfort e la gamma di prodotti disponibili.

Tra i supermercati preferiti spicca la distribuzione made in Italy: Esselunga è in vetta alla classifica, seguita da IperCoop a un solo punto di distanza. Terzo posto per NaturaSì, catena votata al biologico, alla sostenibilità e al benessere. Caratteristiche che, commentano da Altroconsumo, "fanno evidentemente molta breccia tra i consumatori attenti all’ambiente. Il loro punto di forza? La qualità dei prodotti".

Molto apprezzati sono anche i supermercati del territorio, ovvero quelle insegne locali presenti soltanto in specifiche regioni. Tra questa categoria, la migliore è "Dem", catena con diversi punti vendita dislocati tra Roma e Frosinone. Subito sotto figura "Tosano", gruppo di 19 supermercati presenti nelle province di Verona, Vicenza, Brescia, Venezia, Mantova, Treviso, Ferrara, Padova e Udine, che risultano attraenti soprattutto per i prezzi.

Nella categoria dei discount, i preferiti sono Eurospin e Aldi.