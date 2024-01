I nuovi supermercati senza casse: dove aprono e come funzionano

Supermercati high tech, senza casse, per una spesa più veloce. Sarà sufficiente scegliere i prodotti e metterli in borsa: l'acquisto verrà monitorato tramite sensori. Si punta anche, con lo stesso sistema, a ridurre i furti. Esselunga e Pam Panorama hanno annunciato nuovi punti vendita sprovvisti di casse, dopo che a ottobre 2023 era stato inaugurato il primo supermercato automatizzato a Verona, il Tuday Conad. I nuovi centri saranno aperti a Milano nel 2024. Lo store di Esselunga dovrebbe aprire nel Mind Village, il quartiere che ha ospitato Expo nel 2015. L'inaugurazione è prevista per i prossimi mesi e si attende un supermercato di circa 200 metri quadrati. Pam invece non ha ancora scelto la sede, al momento.

Esperimenti simili sono già stati avviati nel mondo. Il primo negozio senza casse ad aprire in assoluto è stato un centro Amazon, negli Stati Uniti. Poco dopo è stato seguito da Tesco, a Londra. Ma come funzionano, nel dettaglio? Una volta terminata la spesa, il cliente visualizza gli acquisti su un totem e procede al pagamento scansionando un QR code. I clienti sono tenuti sotto controllo grazie alla "computer vision" e su ogni scaffale è posizionato un sensore che rileva un cambio di peso. L'esperienza viene definita in gergo "frictionless", cioè priva di ostacolo. Nel mondo della tecnologia questa parola - letteralmente "senza attrito" - si usa da qualche anno per sintetizzare l'idea in base alla quale l'uso di un prodotto o di un servizio tecnologico debba essere il più semplice, facile e veloce possibile.

Se da un lato queste strutture aumenterebbero la velocità della spesa, dall'altro potrebbero portare alcune criticità. Sono state per esempio sollevate preoccupazioni in merito ai posti di lavoro dei cassieri, che diminuirebbero in modo drastico, e al riconoscimento facciale e al monitoraggio dei clienti. Anche in questi store, tuttavia, è ancora necessaria la presenza di addetti all'assistenza ai clienti, per monitorare il percorso dei consumatori, supportarli e intervenire in caso di necessità.

Secondo un'indagine dell'università Bocconi di Milano, svolta su un campione di oltre 1.200 italiani, il target ideale dei consumatori in questi supermercati sarebbe costituito soprattutto da uomini fra i 18 e i 54 anni, interessati ad acquistare con rapidità ciò di cui hanno bisogno. Vivono in centri urbani di medie e grandi dimensioni e sono "altospendenti" (quelli che acquistano con una certa frequenza presso un negozio, ma soprattutto che spendono cifre piuttosto alte).