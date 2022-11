Sviluppo aziendale, ecco il sistema per rinnovare il proprio business

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza è stato pensato per favorire la digitalizzazione delle imprese attraverso lo stanziamento di consistenti fondi, che rappresentano il 30% delle somme elargite dall’Europa al nostro Paese. Gli interventi prevedono il finanziamento di progetti che implichino contaminazione e collaborazione tra centri di ricerca, istituzioni locali, imprese e università; mentre alti progetti sono orientati all’internazionalizzazione delle PMI italiane, erogando prestiti agevolati e contributi per attività innovative e sostenibili.

Potenziare le aziende: ecco come

CM advisor supporta le aziende individuando modelli di business da utilizzare come strumenti per incoraggiare cambiamenti aziendali e per adattare il business alla situazione attuale; modelli che si pongono come focus per l’innovazione, la digitalizzazione e l’internazionalizzazione delle imprese. CM advisor si propone come una guida autorevole ed etica al tempo stesso, caratterizzata da un approccio umano e confidenziale. Il suo unico obiettivo è quello di sviluppare il potenziale delle aziende attraverso strumenti digitali.

“Sfruttare le risorse dei fondi del PNRR rappresenta per le imprese italiane una grandissima occasione al fine di modernizzare le proprie strutture, adeguarle da un punto di vista tecnologico, ed orientarle all’internazionalizzazione. Se si considera poi che alcuni finanziamenti possono arrivare anche all’80% di fondo perduto allora l’opportunità è davvero irripetibile - spiega il dottor Catello D'Auria, consulente di CM Advisor - è importante affidarsi a professionisti esperti in finanza agevolata, capaci di accompagnare le imprese passo dopo passo verso un processo di restyling delle strutture, di sviluppo tecnologico e di crescita nei mercati internazionali”.

Affidarsi all'esperienza

CM Advisor è partner di Sace Simest, Promos Italia, member di ICC (Camera di commercio internazionale), Confindustria Sa, Aice (associazione Italiana commercio estero), IAB Italia (Interactive Advertising Bureau), IWA International internet association, Itkam Camera di Commercio italiana in Germania, IAA International Advertising Association, Club del marketing e della comunicazione e altri player. La società di consulenza e comunicazione, inoltre, ha maturato esperienza anche in materia di finanziamenti a fondo perduto dei bandi emessi dal ministero dell’Economia, ministero Sviluppo Economico, ministero dell’Agricoltura, ministero Turismo, ministero Affari Esteri, Invitalia, Cassa Depositi e Prestiti, Sace Simest, Regioni e Camere di Commercio oltre alle opportunità offerti di Fondi d’investimento ed investitori italiani ed internazionali.

