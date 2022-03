Lo switch off di inizio mese ha 'cancellato' dalle tv le emittenti locali

La rivoluzione tv è iniziata, ma non per tutti. L'8 marzo scorso è avvenuto lo switch off, ossia il passaggio dei canali televisivi verso l'alta definizione (HD). Il salto tecnologico sinora ha interessato tutte le emittenti televisive nazionali mentre il passaggio per le emittenti locali sta avvenendo gradualmente e con problemi tecnici di ricezione dei canali. Alcune tv locali rischiano addirittura di essere cancellate. Secondo la Rea - Radiotelevisioni europee associate - a causa del nuovo digitale terrestre sono a rischio 450 piccole e medie emittenti locali che danno lavoro a più di 5.000 persone, di cui 1.000 giornalisti. Cosa sta succedendo?

Lo switch off tv: cosa cambia

Dall'8 marzo la televisione non è più la stessa perché c'è stato lo switch off tv, ovvero il passaggio verso l'alta definizione. Cosa vuol dire? Vuol dire che tutti i canali vengono trasmessi in MPEG-4 e sono visibili in alta qualità. Il nuovo digitale terrestre, infatti, ha come obiettivo principale quello di migliorare la qualità della trasmissione dei programmi in chiaro. Prima di andare avanti nella spiegazione, è bene però ricordare che i canali trasmessi con i nuovi standard potranno essere visualizzati correttamente solo da televisori e decoder in grado di supportare l'alta definizione. Chi non ha una tv di ultima generazione viene tagliato fuori e costretto a comprare un nuovo apparecchio o un decoder, magari sfruttando il bonus tv e decoder e il bonus rottamazione tv varato dal governo. Alcune stime parlano del rischio oscuramento di 25-40 milioni di televisori, non solo in casa ma anche nei luoghi pubblici (alberghi, bar, ristoranti, circoli, ospedali, uffici pubblici e privati in genere). Ritorniamo all'attivazione in tutta Italia della codifica MPEG-4, che permette di visualizzare i canali in alta definizione tra il numero 1 e 9 del telecomando e dal 20 in poi. Mentre prima ad esempio Rai 1 HD era posizionato al numero 501, ora lo troveremo al numero 1, grazie proprio allo switch off. Per visualizzare correttamente tutti i programmi basta risintonizzare il proprio televisore. Lo switch off sembra una grande rivoluzione, ma rischia di penalizzare soprattutto le emittenti locali, vediamo perché.

I problemi di ricezione delle emittenti locali

Dall'8 marzo tutte le emittenti televisive nazionali vengono trasmesse in MPEG-4, ma la stessa cosa non si può dire per le emittenti locali, con alcune che si trovano addirittura ad essere cancellate dalla tv. Il processo di refarming (così si chiama il passaggio di codifica) sta avvenendo gradualmente in tutte le aree geografiche della nostra penisola. E' già avvenuto in Sardegna e nel Nord Italia mentre dal Centro Nord in giù è tutto da fare. Ad esempio, in Emilia-Romagna, Veneto, Friuli Venezia Giulia siamo ancora al 60%. Il passaggio non sta andando come ci si aspettava, per le emittenti locali è più complicato del previsto. Prendiamo ad esempio cosa sta succedendo in Emilia-Romagna. A causa del passaggio, spiega la consigliera Stefania Bondavalli della lista Bonaccini, "in varie zone dell'Emilia-Romagna stanno emergendo diverse criticità di natura tecnica che determinano una difficile ricevibilità delle televisioni locali. In molte aree, inoltre, la ricezione dei segnali televisivi attraverso le antenne condominiali risulta non possibile, poiché i filtri di antenna sono stati installati sulle precedenti frequenze e in forza del fatto che le antenne sono orientate in direzioni non corrispondenti ai nuovi punti di emissione". Praticamente identica la denuncia delle emittenti locali del Veneto e della provincia di Mantova, che parla dell'imposizione di "vincoli radioelettrici che costituiscono, di fatto, insormontabili limitazioni che, pur garantendo una copertura teorica, ne pregiudicano l’effettivo servizio in quanto non sarà possibile una analoga ricevibilità dei segnali rispetto alle emittenti nazionali per ciò che concerne le direzioni di trasmissione ed il puntamento delle antenne riceventi degli utenti e la potenza dei segnali stessi". In poche parole, il segnale delle tv locali sarà trasmesso “con molta minor efficacia rispetto a quello delle emittenti nazionali“, con le inevitabili conseguenze del caso. Minori ascolti e quindi minori ricavi pubblicitari, una vera condanna per le piccole emittenti.

A rischio chiusura 450 emittenti locali

Il problema delle emittenti locali non è solo quello legato alla ricezione del segnale, ce n'è uno molto più grande a monte dello switch off. Come molti avranno notato con il passaggio al nuovo digitale terrestre non si è solo creato trambusto sulla numerazione del telecomando (lasciando il privilegio alle emittenti nazionali di tenere gli stessi numeri), sono scomparsi anche alcuni canali tv. La rivoluzione dell'alta definizione, infatti, ha costretto le emittenti locali a stringersi in una sola frequenza con codifica MPEG-4, che può contenere al massimo 24 programmi regionali in SD (Standard Definition) rispetto ai previsti 40 e più della codifica HEVC prevista per legge. Ciò vuol dire che nelle regioni come Puglia, Veneto, Sicilia e molte altre in cui operano più di 24 emittenti si prevede la chiusura certa del 50% di emittenti locali, a svantaggio della libertà e della pluralità d'informazione. Un grido di aiuto è stato lanciato dalla Rea, l’associazione che riunisce le emittenti televisive e radiofoniche locali dei paesi dell’Unione Europea. "L’otto marzo 2022 è una giornata di lutto nazionale per la chiusura di centinaia di televisioni locali", ha dichiarato l'associazione chiedendo il salvataggio di 450 piccole e medie televisioni locali che danno lavoro a più di 5.000 persone, di cui 1.000 giornalisti.

L'importanza delle tv locali: preziose soprattutto nelle emergenze

Antonio Diomede, presidente della Rea dichiara che "i maggiori vantaggi della rivoluzione tecnologica sono andati alle due grandi Reti nazionali per il privilegio avuto col passaggio al T2 nel disporre gratuitamente di maggiore capacità trasmissiva, di conservare le stesse numerazioni sul telecomando senza tener conto che percepiscono il 95% delle risorse pubblicitarie del comparto radiotelevisivo nazionale”. L'associazione ha quindi colto l'occasione per ricordare l'importanza delle emittenti tv locali. “Nelle calamità naturali e in qualsiasi altro evento emergenziale per lo Stato i servizi informativi locali sono tanto più preziosi quanto più le radio e tivù sono piccole. Rispetto alle grandi Reti la differenza la fa la rapidità d’intervento per la preziosa presenza delle locali italiani in ogni angolo del paese”. L'Associazione spiega anche che in caso di guerra o di un colpo di stato sarebbe molto facile abbattere la Torre televisiva della Rai mentre sarebbe assai più difficile mettere fuori uso 1.600 emittenti radiotelevisive locali, con i suoi 12mila impianti. Anche alla luce dei nuovi accadimenti in ambito internazionale, la Rea chiede alle istituzioni di rivedere le regole per il passaggio al nuovo digitale terrestre, per garantire la sicurezza dei cittadini per i servizi informavi e per evitare un disastro occupazionale preannunciato che riguarderebbe circa 5.000 dipendenti.