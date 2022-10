Taglio delle accise, con la proroga automobilisti salvi fino a metà novembre

Prolungato fino al 18 novembre lo sconto di 30 centesimi al litro sui prezzi d benzina, diesel, gpl e metano per autotrazione. Il decreto legge che prolunga di un mese il taglio delle accise sui carburanti, mettendo a segno l’ennesimo rinvio, è stato approvato oggi dal Consiglio dei ministri.

Carburanti, lo sconto durerà almeno fino al 18 novembre

Il Consiglio dei ministri odierno, su proposta del Presidente Mario Draghi e del ministro dell'economia e delle finanze Daniele Franco, ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti in materia di accise e IVA sui carburanti, al fine di contrastare l'aumento dei costi. Lo riporta una nota di Palazzo Chigi. In particolare, è stata prorogata al 18 novembre:

la riduzione delle aliquote di accisa su prodotti energetici utilizzati come carburanti (aliquote di accisa sulla benzina, sul gasolio e sui gas di petrolio liquefatti (GPL) impiegati come carburanti);

l'esenzione dall'accisa per il gas naturale per autotrazione;

la riduzione dell'aliquota IVA (fissata al 5%) per le forniture di gas naturale impiegato in autotrazione.

La riduzione delle accise sui carburanti era entrata in vigore per la prima volta lo scorso 22 marzo. Il taglio previsto per benzina e diesel è di 25 centesimi, a cui va aggiunta l'Iva al 22%. In totale, quindi, lo sconto ammonta a circa 30 centesimi. Le proroghe di questo provvedimento sono iniziate nel mese di aprile: le misure sono state prolungate moltissime volte (2 maggio, 8 luglio, 2 agosto, 21 agosto, 20 settembre, 5 ottobre, 17 ottobre), per arrivare ora sino al 18 novembre grazie al nuovo intervento.

Assoutenti: il taglio delle accise non basta

"Il Governo non può pensare di affrontare il problema dei prezzi dei carburanti prorogando ogni 15 giorni il taglio delle accise, e vanno studiate soluzioni strutturali e sul lungo periodo"'. Lo afferma Assoutenti, definendo la misura "oramai superata e non più adatta ad affrontare l'emergenza prezzi in Italia, soprattutto alla luce della nuova risalita di benzina e gasolio alla pompa". La questione carburanti - , dichiara il presidente, Furio Truzzi - "va affrontata con nuovi e più efficaci interventi, e ci auguriamo che il prossimo Governo sappia trattare il tema in modo più incisivo. Ricordiamo infatti che la crescita dei listini di benzina e gasolio ha effetti diretti sull'inflazione e sull'economia, determinando il rialzo dei prezzi di tutti i prodotti trasportati".